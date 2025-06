Paysandu vence o Remo no Mangueirão e respira na Série B

O Paysandu levou a melhor no tradicional clássico paraense contra o maior rival Remo. Com gol de Diogo Oliveira, venceu por 1 a 0 na noite deste sábado, no Estádio Mangueirão, pela 13ª rodada, e ganhou um respiro na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Paysandu chegou aos sete pontos, mas segue na lanterna, na zona de rebaixamento com Athletic-MG, Amazonas e Volta Redonda. Já o Remo perdeu a chance de voltar ao G-4 e permanece com 20 pontos, ocupando a oitava posição.

O jogo começou equilibrado, com o Paysandu buscando controlar as ações e levando o primeiro perigo ao gol de Marcelo Rangel. O Remo respondeu rapidamente, mas sem efetividade. O primeiro tempo foi marcado por muita marcação e poucas chances claras.

A principal oportunidade veio aos 23 minutos, quando Janderson fez boa jogada individual e rolou para Matheus Vargas, que parou em Rangel. O Remo respondeu aos 35, em finalização de Pedro Rocha após passe de Sávio, que saiu pela linha de fundo.

Na etapa final, o cenário se manteve. O jogo seguiu truncado, com as duas equipes explorando os espaços. O gol da vitória saiu aos 26 minutos: Diogo Oliveira apareceu livre na pequena área e, de peixinho, venceu Marcelo Rangel, colocando o Paysandu na frente.

Em desvantagem, o Remo até tentou reagir, mas não conseguiu criar volume suficiente para pressionar o rival. O Paysandu segurou o placar e garantiu três pontos importantes no clássico.

O Remo volta a campo no próximo domingo (dia 29), às 16h, para enfrentar o Athletic-MG, no Estádio Athletic Club. Já o Paysandu joga na segunda-feira (dia 30), às 19h, contra a Ferroviária, no Estádio Banpará Curuzu.

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 1 PAYSANDU

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (Pedro Costa); Camutanga (Marrony), Klaus e Sávio; Luan Martins, Pedro Castro e Giovanni (Davó); Janderson (Felipe Vizeu), Adaílton (Dodô) e Pedro Rocha). Técnico: António Oliveira.

PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Thalisson Gabriel, Luan Freitas, Novillo e Reverson; Leandro Vilela, Matheus Vargas (Ronaldo Henrique) e Marlon Douglas (Vinni Faria); Rossi (Wendel), Jorge Benítez (Diogo Oliveira, Anderson Leite) e Garcez. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL - Diogo Oliveira, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

CARTÕES AMARELOS - Pedro Costa e Camutanga (REM); Leandro Vilela, Marlon, Diogo Oliveira e Anderson Leite.

RENDA - RS 1.759.785,00.

PÚBLICO - 45.544 total.

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).