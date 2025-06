Paysandu vence clássico contra o Remo, mas segue no Z4 da Série B

No quarto clássico Re-Pa de 2025, deu Paysandu. Neste sábado, o Papão da Curuzu venceu o Remo, por 1 a 0, no Mangueirão, em duelo válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Diogo Oliveira anotou o gol do triunfo da equipe visitante.

Com o resultado, o Paysandu chegou aos 10 pontos. O time de Claudinei Oliveira deixou a lanterna da Série B, mas ainda segue na zona de rebaixamento e fica na 18ª posição. Já o Remo, na estreia do técnico António Oliveira, perdeu a chance de dormir no G4 e aparece na oitava colocação, com 20 pontos.

Os dois times, agora, voltam a campo pela 14ª rodada da Série B. O Remo visita o Athletic-MG no próximo domingo (29), às 16h (de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal. Já o Paysandu recebe a Ferroviária na segunda-feira (30), às 19h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro.

Como foi o jogo

Com 12 minutos, Marcelo Rangel fez a primeira defesa em cabeçada fraca de Novillo. Logo em seguida, o goleiro do Remo foi decisivo novamente. Garcez tocou para Marlon pelo lado esquerdo. O meia cruzou e o próprio Garcez subiu de cabeça mas Rangel defendeu e evitou o gol do Paysandu.

Aos 24 minutos, o Remo chegou com Janderson. O atacante apareceu pelo lado direito, cortou para o meio e tentou a finalização colocada, mas mandou por cima do travessão. Dois minutos depois, o Paysandu respondeu com chute de Matheus Vargas da entrada da área, e Marcelo Rangel mandou para escanteio.

Com 35 minutos, foi a vez do Remo quase abrir o marcador. Sávio encontrou passe para Pedro Rocha dentro da área. O atacante dominou e finalizou, só que não acertou o alvo. Cinco minutos depois, Pedro Castro arriscou a batida forte de fora da área, mas a bola passou longe do gol.

Já próximo dos acréscimos, Garcez invadiu a grande área, superou a marcação de Klaus e bateu para o gol, mas viu Marcelo Rangel defender novamente.

Com sete minutos da segunda etapa, Marcelo Rangel brilhou novamente. Em cruzamento fechado de Rossi, a bola foi desviada e ia em direção ao gol, mas o goleiro do Remo espalmou para escanteio. Aos 12 minutos, o Remo respondeu com Pedro Rocha, que bateu colocado e viu a bola passar perto da trave.

Foi aos 26 minutos que o Paysandu abriu o placar no clássico. Vinni Faria cobrou escanteio na primeira trave. A bola foi desviada e sobrou para Diogo Oliveira, que completou de cabeça para o fundo das redes. Nos minutos finais da partida, o goleiro Gabriel Mesquita ainda fez pelo menos duas defesas e evitou o empate do Remo.