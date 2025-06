Palmeiras vence o Rio Claro e reassume a liderança do grupo no Paulista sub-20

O Palmeiras venceu o Rio Claro, por 4 a 1, na tarde deste sábado, pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. João Paulo, Romildo, Kauã Lira e Agner anotaram os gols palmeirenses na partida que aconteceu na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. Ygor fez para o adversário.

Com o resultado, as Crias da Academia voltam à liderança do Grupo 2 do Estadual. A equipe alviverde chega a 19 pontos, ultrapassando a Portuguesa, com 18. Já o Rio Claro segue sem pontuar e fica na lanterna da chave.

O Verdão volta a campo no próximo sábado, dia 28, para enfrentar o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, a partir das 15 horas (de Brasília). O Rio Claro enfrenta o Araçatuba, em casa, na sexta-feira, no mesmo horário.

Antes disso, na quarta-feira, as Crias da Academia voltam o foco ao Brasileiro sub-20 para duelo contra o América-MG, na Arena Barueri, às 16 horas.

Os gols de Palmeiras x Rio Claro

O Palmeiras abriu o placar do jogo aos três minutos do primeiro tempo. Rikelme cobrou escanteio pela direita, mandou na área e João Paulo subiu para cabecear e estufar a rede. Quatro minutos depois, Romildo aproveitou o vacilo na saída de bola, recuperou no campo de ataque, saiu cara a cara com o goleiro e ampliou.

No início do segundo tempo, Kidani avançou na área, foi derrubado por Egydio, e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Kauã Lira bateu e fez o terceiro do Verdão, aos quatro minutos. Aos 30, o Rio Claro diminuiu. Gabriel cobrou falta pelo alto para dentro da área, a bola sobrou no pé de Ygor, que só empurrou para o gol de Aranha.

Já aos 44, o Palmeiras fez o quarto para evitar qualquer problema. Após cobrança de escanteio, a defesa do Rio Claro não afastou, Agner ficou com a sobra dentro da área dominou e bateu para fechar o marcador.