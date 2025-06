Palmeiras tem paciência com Vitor Roque, e Abel vê jejum do atacante com naturalidade

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, foi o escolhido para ser titular por Abel Ferreira nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo de Clubes. O camisa 9, porém, não conseguiu balançar a rede em nenhum dos compromissos e viu Flaco López ser decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, no MetLife Stadium.

Mas, o jejum, que hoje é de seis jogos, sem marcar, é visto com naturalidade dentro do Palmeiras, que tem paciência com o atacante. Vitor Roque foi um dos altos investimentos do Palmeiras na janela de transferências do começo do ano. O Verdão fez grande desforços para conseguir acertar a chegada de Roque no dia do fechamento da janela.

Sua contratação se deu muito pela falta de uma "sombra" para Flaco López, que não viveu uma temporada dos sonhos em 2024 e deixou a desejar, com algumas chances perdidas. Vitor Roque e Flaco López, porém, têm características diferentes e podem ajudar o time de formas distintas de acordo com o que pede o jogo.

Ele estreou pelo Palmeiras em março e precisou de 12 jogos para, finalmente, desencantar. Ele fez seu primeiro gol em abril, contra o Vasco, na vitória por 1 a 0, e depois marcou em mais dos jogos consecutivos, contra Cerro Porteño e São Paulo.

"Sabemos quem contratamos, as características dele. Ele é um jogador mais de profundidade quando jogamos como foi contra o Porto nos últimos 15 minutos. Se fecha em cima da área o espaço nas costas. A altura e jogo aéreo não é forte dele. Como disse o Ancelotti, jogamos de acordo com as características dos jogadores que temos. No jogo contra o Porto, teve uma boa assistência onde o Ríos e Estêvão se atrapalharam", analisou Abel antes mesmo do jogo contra o Al Ahly.

"Tudo o que o Roque pode nos dar está ali: situação de ruptura nas costas do lateral, outra que ele passou para trás. É um jogador jovem que precisa jogar, que um clube como o Palmeiras acredita nele. Sabemos e ele também sabe que ele também tem todo tempo do mundo, tranquilidade para trabalhar e para dar o melhor. Quando tiver que fazer gols, vai fazer na hora certa. Não podemos tirar da equação a juventude dele", seguiu o treinador.

Em um primeiro tempo que o Palmeiras foi pouco inspirado, Vitor Roque teve trabalho e não conseguiu criar chances muito claras. Abel Ferreira decidiu, no intervalo, pela entrada de Flaco López. O treinador, porém, não teve essa decisão por avaliar mal a atuação de Roque, mas para refrescar a equipe, como revelou:

"No segundo tempo, fizemos ajustes, refrescamos a equipe. Não tirei o Roque nem o Veiga por achar que estavam jogando pior ou melhor".

"É preciso paciência se não mandamos embora e não damos tempo. Temos um grande jogador. Não tenho um, tenho dois: o Roque, vamos recuperá-lo porque não dá outro tipo de jogo, e o Flaco também. Precisamos deles como hoje. O Roque entrou, fez o trabalho sujo e depois ele (Flaco López) foi comer o filé mignon quando já tinha os outros cansado", concluiu Abel.

Líder do Grupo A, com quatro pontos conquistados, o Palmeiras chega para a última rodada buscando confirmar a vaga nas oitavas de final. Para isso, a equipe precisa de apenas um empate e só depende de si. Palmeiras e Inter Miami se enfrentam a partir das 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.