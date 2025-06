Palmeiras tem lista de pendurados e liga alerta para jogo contra o Inter Miami

O Palmeiras volta a campo na segunda-feira para enfrentar o Inter Miami pela terceira e última rodada da Copa do Mundo de Clubes. O clube entra em campo com um alerta ligado já que chega com seis jogadores e o técnico Abel Ferreira pendurados.

Neste torneio de tiro curto, a Fifa definiu que apenas dois cartões são suficientes para deixar um atleta pendurado. O zagueiro Gustavo Gómez e o meia Felipe Anderson foram amarelados na estreia contra o Porto, assim como Abel. Já os laterais Giay e Piquerez, além dos meias Raphael Veiga e Richard Ríos foram advertidos contra o Al Ahly.

Os cartões só serão zerados a partir das quartas de final. Com isso, caso algum deles recebem mais um cartão amarelo no confronto contra os norte-americanos, podem perder as oitavas de final. No momento, o Verdão é o líder do Grupo A, com quatro pontos.

Com isso, a equipe comandada por Abel Ferreira depende só de si para confirmar a vaga nas oitavas de final. O Inter Miami é o segundo colocado, com a mesma pontuação, ficando atrás pelo saldo de gols. Porto e Al Ahly completam a chave, com um ponto cada.

Os cartões amarelos ou vermelhos também devem ser ponto de atenção por ser um dos critérios de desempate, que são, nesta ordem: confronto direto, saldo de gols, gols pró e números de cartões amarelos e vermelhos. Entre os quatro integrantes, o Verdão, com seis é o que mais tem cartões recebidos, seguido por Al Ahly (4), Inter Miami (4) e Porto (2).