Mundial: Palmeiras chega para 'final' com 3 acertos, 3 alertas e uma dúvida

O Palmeiras define seu futuro na Copa do Mundo de Clubes na segunda-feira, contra o Inter Miami, e o técnico Abel Ferreira tem três acertos, três alertas e uma dúvida na bagagem. O Alviverde precisa ao menos do empate no Hard Rock Stadium para avançar às oitavas.

Os 3 acertos

O Palmeiras é o único time da chave que ainda não foi vazado, e Weverton ainda não fez defesas difíceis. De acordo com o Footstats, o arqueiro fez dez interceptações em dois jogos, mas nenhuma considerada difícil.

Abel Ferreira, por sua vez, mostrou boa leitura, e o Palmeiras melhorou após as substituições nos dois jogos. Contra os egípcios, por exemplo, o treinador fugiu à regra, contrariou seus auxiliares e colocou Flaco López e Maurício na volta do intervalo. Resultado: a dupla participou dos tentos alviverdes.

O português também soube moldar o time de acordo com o adversário e até condições climáticas. Na estreia contra o Porto, o Palmeiras buscou domínio com a bola no pé — teve 52,5% de posse. Já no embate com o Al Ahly, deu a bola para o adversário — muito por conta do forte calor — teve apenas 36% de posse e apostou nos contra-ataques.

Os 3 alertas

O Palmeiras é a equipe do Grupo A com maior número de faltas e cartões amarelos. Fez 36 faltas em dois jogos e recebeu sete cartões amarelos, sendo seis deles para jogadores e um para o técnico Abel Ferreira.

Diferentemente das competições brasileiras, no Mundial, um jogador ou técnico cumpre suspensão após dois amarelos. Além disso, os cartões só serão "zerados" antes da semifinal.

O setor ofensivo alviverde também merece atenção, já que time é o que mais finaliza errado da chave, com 18 falhas em 26 tentativas nos dois jogos, segundo o Footstats. Por outro lado, o Palmeiras é o clube do Grupo A que mais finaliza.

E o Palmeiras deve ter dificuldades para criar, já que o Inter Miami lidera a média de desarmes do quarteto, com 12. O clube paulista é o terceiro, com média 8,5.

A dúvida

Aníbal Moreno tem edema na coxa, e Abel pode ter seu primeiro desfalque no Mundial de Clubes. O camisa 5 sentiu no segundo tempo contra o Al Ahly, o clube confirmou o problema e não divulgou prazo de recuperação.

Aníbal foi o volante titular nos dois primeiros jogos, e Emiliano Martínez deve herdar a vaga. Ele foi a opção de Abel na troca forçada da última quinta-feira.

Palmeiras avança se...

Vencer ou empatar com o Inter Miami. Mesmo que haja um vencedor no jogo entre Al Ahly e Porto, qualquer um deles poderá chegar a apenas quatro pontos, e o Alviverde iria a cinco com o empate.

Perder para o Inter Miami, e o Al Ahly bater o Porto. Alviverde e os egípcios empatam em número de pontos, e o clube paulista leva a melhor no confronto direto.

Perder para o Inter Miami, o Porto vencer, mas sem ultrapassar no saldo de gols. Palmeiras tem saldo +2 contra -1 dos portugueses.