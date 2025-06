Onde vai passar Fluminense x Ulsan pelo Mundial de Clubes? Como assistir ao vivo

Fluminense e Ulsan HD medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Fluminense busca a primeira vitória no torneio. O time carioca dominou as ações diante do Borussia Dortmund, mas não conseguiu marcar e deixou o campo com um empate por 0 a 0.

O Ulsan HD tenta se recuperar da derrota na 1ª rodada. Os sul-coreanos perderam por 1 a 0 para o Mamelodi Sundowns e agora enfrentam um jogo decisivo para continuar com chances de classificação.

Fluminense x Ulsan HD -- Mundial de Clubes 2025