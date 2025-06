'Olho roxo': Jornais europeus veem vitória dura do Borussia sobre Mamelodi

Diante do Mamelodi Sundowns, o Borussia Dortmund conseguiu a primeira vitória no Mundial de Clubes, por 4 a 3, mas deixou o campo machucado. Este foi o tom adotado por alguns dos principais jornais esportivos europeus na análise da partida.

O que aconteceu

Para a imprensa alemã, a vitória sofrida mostra que o Borussia Dortmund tem muitos pontos a melhorar. O periódico Kicker destacou que a equipe saiu vitoriosa, mas machucada, 'com um olho roxo'.

O Borussia escapa com um olho roxo, em uma vitória apertada sobre o Mamelodi Sundowns por 4 a 3. Depois do intervalo, as coisas pareciam confortáveis, principalmente após o 4 a 1, antes de os sul-africanos apertarem o jogo de novo. No fim, o Borussia precisa melhorar o desempenho.

Kicker

O Borussia abriu 4 a 1, mas continuou vulnerável na defesa. Depois do 4 a 2, os azarões sul-africanos mostraram força e seguiram no jogo, conseguindo mais um gol. No fim, por pouco não alcançaram o empate.

Bild

A imprensa espanhola apontou que o Dortmund passou por um grande sufoco para vencer. O Marca e o As, dois dos principais jornais esportivos, destacaram, por outro lado, que o triunfo colocou os alemães muito perto das oitavas de final.

O Borussia tem praticamente os dois pés nas oitavas de final do Mundial, mas levou um tremendo sufoco para vencer o Mamelodi, da África do Sul. Ainda que não de forma matemática, a vitória sobre uma equipe combativa, deixa o Dortmund quase classificado para a fase eliminatória.

Marca

Vitória sofrida do Dortmund, diante de um rival incômodo. Foram sete gols no placar no jogo mais divertido do Mundial. O choque também foi o batismo de fogo de Jobe Bellingham, que mostrou muito potencial.

As

O Dortmund chegou a quatro pontos no Grupo F e é líder da chave. Na próxima rodada, a equipe alemã pode empatar com o Ulsan HD, da Coreia do Sul, para garantir a classificação.