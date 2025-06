No retorno de Gabi, Brasil bate a República Dominicana pela Liga das Nações feminina

A Seleção Brasileira feminina de vôlei encarou a República Dominicana, pela sétima rodada da Liga das Nações. Na Arena de Istambul, na Turquia, o Brasil venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/18 e 25/20.

Com o resultado, a Seleção Brasileira assumiu, momentaneamente, a 3ª posição, com 17 pontos e seis vitórias em sete partidas. Esse ainda foi o terceiro triunfo seguido do Brasil. Por outro lado, a República Dominicana fica na 10ª colocação, com sete pontos.

O Brasil volta à quadra já neste domingo, às 13h30 (de Brasília), quando encara a Turquia, pela oitava rodada da Liga das Nações feminina de vôlei, novamente na Arena de Istambul. A República Dominicana enfrenta a Coreia do Sul também neste domingo, às 10 horas, no mesmo local.

Sábado de vitória! ? Três jogos e três resultados positivos para a seleção feminina na segunda etapa da Liga das Nações, em Istambul, na Turquia! ? O Brasil encerra a participação na terceira semana da Liga das Nações às 13h30 deste domingo contra a Turquia ??! ? PRA CIMA?? pic.twitter.com/H63bbbjgEF ? Vôlei Brasil (@volei) June 21, 2025

O primeiro set da partida foi extremamente equilibrado, com as duas equipes próximas no placar e diversas trocas na liderança. Na reta final, as brasileiras foram mais eficientes e conseguiram fechar a parcial em 25 a 23.

A partida seguiu equilibrada no segundo set, até que o Brasil conseguiu abrir vantagem de cinco pontos e assumiu o controle da parcial. No fim, Ana Cristiana pontuou quatro vezes seguidas, e a Seleção Brasileira fechou em 25 a 18.

O terceiro set seguiu o mesmo roteiro do anterior: um começo equilibrado, até o Brasil abrir quatro pontos de vantagem. Com tranquilidade, as brasileiras garantiram a vitória em 25 a 20. Destaque da Seleção, Gabi Guimarães fez sua estreia nesta Liga das Nações na reta final da parcial.

Ana Cristina foi a grande pontuadora do Brasil na partida, com 26 pontos anotados. Pelo lado da República Dominicana, Isabel Peña foi o destaque, com 13 pontos.