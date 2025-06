No Mundial, Galoppo se aproxima de meta e pode render R$ 20 mi ao São Paulo

Do UOL, em São Paulo (SP)

O meia Galoppo entrou na segunda etapa na vitória do River Plate sobre o Urawa Red Diamonds (JAP) e vai se aproximando de bater a meta que ativa a cláusula de compra automática.

O que aconteceu

A partida contra o Urawa foi a 12ª em que Galoppo atuou ao menos 45 minutos. O River entrou em campo 27 vezes no ano.

O número é muito próximo ao que o meia precisa atingir para ser adquirido. Galoppo já atuou 45 minutos em 44,4% dos jogos do RIver no ano.

O argentino está emprestado até o final do ano e tem cláusula de compra fixada em US$ 3,6 milhões (R$ 19,8 milhões). O montante equivale a 60% dos direitos do jogador.

Para ativar a cláusula automática, Galoppo precisa atuar ao menos 45 minutos em no mínimo 50% dos jogos do River no ano. Ele está emprestado até 31 de dezembro deste ano.

Se Galoppo atuar 45 minutos nas duas partidas restantes da fase de grupos do Mundial, ele terá 14 jogos em 29 no ano, ainda mais próximo dos 50%. O River foi o segundo colocado de seu grupo no Torneio Apertura, mas caiu nas quartas de final; agora tem o Clausura e a Libertadores pela frente.

Vale lembrar que o negócio de Galoppo não é 'casado' com a negociação de Enzo Díaz, emprestado pelo River ao São Paulo. O lateral possui a mesma meta, mas com valor mais baixo para ser comprado: US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) por 60%.

Enzo, por sua vez, vai batendo facilmente a marca ao atingir 25 jogos dos 34 no ano: 73,5%. O lateral é o terceiro jogador do São Paulo com mais minutos na temporada.