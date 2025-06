Narrador tem 1ª vez na transmissão e 'volta às origens' em Remo x Paysandu

Narrador da ESPN há mais de duas décadas, Rogério Vaughan terá um gostinho de "primeira vez", neste sábado, com um dos maiores clássicos do futebol brasileiro: Remo x Paysandu.

A partida, válida pela 13ª rodada da Série B, está marcada para as 18h30, no Mangueirão, em Belém. A transmissão ao vivo é do Disney +.

Em abril deste ano, a ESPN adquiriu os direitos da Série B do Campeonato Brasileiro, permitindo que o narrador pudesse finalmente realizar o sonho de narrar o Re-Pa, como ficou apelidado o confronto.

Eu nunca narrei um Remo e Paysandu. Eu sou paraense. É um motivo de muito orgulho, de muita satisfação, pela primeira vez eu narrar um jogo de tanta rivalidade como o Remo e o Paysandu. E é um prazer muito grande narrar esse jogo, pela rivalidade que tem, pela história que tem.

Rogério Vaughan, em entrevista ao UOL

Natural de Santarém (PA) e radicado em São Paulo, Vaughan deixou o norte do país ainda na juventude para viver o sonho da narração. E, mesmo distante do Norte do país há mais de duas décadas, a profunda relação com a região faz com que essa transmissão ganhe um peso diferente.

Narrador Rogério Vaughan, da ESPN, tem mais de duas décadas de carreira e vai narrar pela primeira vez Remo x Paysandu Imagem: Marcos Suguio/Divulgação

Estou há muitos anos longe da minha região, e é uma grande oportunidade de me envolver num jogo desse tamanho, e a conexão com a minha região. Isso realmente é maravilhoso.

Rogério Vaughan

Desde 1999, Vaughan leva seus bordões divertidos aos "fãs de esporte" da ESPN, lugar que passou a ser sua "segunda casa". A recompensa da trajetória chegou no ano passado, quando se tornou o principal narrador do quadro.

É um prazer enorme viver esse momento. É um momento maravilhoso, realmente. A ESPN, na verdade, é a extensão da minha casa. Eu me sinto absolutamente em casa pelo tempo de convívio que eu tenho com os companheiros.

Rogério Vaughan

Rivalidade até na lanterna

O clássico Re-Pa carrega uma rivalidade histórica, independentemente da fase das equipes — como é atualmente na tabela da Série B, com o Remo na 7ª colocação e o Paysandu na lanterna.

Remo e Paissandu é uma das maiores rivalidades do Brasil, é o maior clássico do Norte do Brasil. Esse jogo é um capítulo à parte dentro do campeonato pela rivalidade entre as duas torcidas, que abraçam o time.

Rogério Vaughan

Dono do apelido mais famoso do astro Jude Belligham — "Belligol, o iluminado" —, Vaughan entende que o futebol brasileiro envolve ainda mais emoção do que uma Premier League.

Inclusive, o narrador lembrou um momento recente do Paysandu, em que o atacante Rossi chorou após a primeira vitória da equipe na segunda divisão.

O Rossi, um cara que jogou no Vasco, no Bahia, no Internacional, experiente, 32 anos de idade... Você vê o cara se debulhando em lágrimas quando o gol sai, ou seja, tem um sentimento de pertencimento. E isso, inevitavelmente, você entra, você embarca nisso, nessa emoção, e leva tudo isso para o cara que está do outro lado, para o fã de esporte.

Rogério Vaughan

Onde assistir ao vivo: Remo x Paysandu

Remo e Paysandu se enfrentam hoje, às 18h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA), pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo.

Onde assistir? Disney + (streaming).

Remo x Paysandu - Série B