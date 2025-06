Bombonera? Torcida do Boca faz até técnico do Bayern ter saudade de jogar

Miami virou um pedaço de Buenos Aires durante Bayern de Munique x Boca Juniors, jogo do Grupo C do Mundial que acabou em 2 a 1 para os alemães.

É a Bombonera?

Os torcedores do Boca transformaram o Hard Rock Stadium em uma espécie de Bombonera durante o embate entre sul-americanos e europeus, que foi válido pela 2ª rodada da chave.

Maioria entre os 63.587 torcedores, a massa argentina ditou o ritmo e não diminuiu o som após o gol de Kane, que abriu o placar para os alemães ainda aos 17 minutos da etapa inicial.

O golaço do ex-Palmeiras Merentiel, no entanto, fez explodir o estádio norte-americano, que recebeu o 2º maior público do Mundial até o momento — PSG 4x0 Atlético de Madri, com mais de 80 mil espectadores em um Rose Bowl com maior capacidade em relação ao palco do jogo de ontem, ainda lidera no quesito.

Olise pediu silêncio após marcar em Bayern x Boca, jogo do Mundial Imagem: S. Mellar/FC Bayern via Getty Images

Olise conseguiu esfriar a festa somente aos 38 minutos do 2º tempo, quando balançou as redes, decretou a vitória do Bayern e calou o Boca — pedindo silêncio, inclusive, aos fanáticos argentinos.

Deu saudade, Kompany?

Ex-zagueiro com passagem de mais de dez anos pelo Manchester City, o técnico Vincent Kompany se impressionou com a "hinchada" do Boca. Aposentado dos gramados desde 2020, o comandante do Bayern revelou, em entrevistas já na zona mista, que a festa argentina despertou um sentimento pouco comum.

Geralmente, e falo isso aos meus atletas, não sinto saudades de voltar a jogar. Mas em jogos deste tipo, com a festa que a torcida deles fez, fico com vontade de entrar em campo. [...] Eles transformaram o jogo em uma atmosfera inacreditável, mas conseguimos manter a calma nos momentos certos para sair com a vitória Vincent Kompany

Ele não foi o único do Bayern a se impressionar com o mar azul e amarelo. Jonathan Tah, zagueiro do time alemão, comparou o cenário no Hard Rock Stadium com o ocorrido na estreia da equipe, contra o Auckland, em estádio esvaziado.

Foi uma partida completamente diferente da primeira. Havia muitos torcedores do Boca, e eles colocaram muita pressão e emoção no jogo. Para nós, o mais importante foi manter a cabeça fria, ter calma e jogar nosso jogo. Se você entra neste tipo de emoção, o jogo fica louco, e isso não seria bom para a gente Tah, zagueiro do Bayern

O Boca precisará do apoio de sua torcida como nunca na terça-feira, quando encara o Auckland pela sobrevivência no Mundial. Uma vitória é necessária, e o saldo de gols pode ajudar dependendo do que ocorrer em Benfica x Bayern de Munique. O certo é que o Geodis Park, em Tennessee, ganhará tons latinos.

Como está o Grupo C?

1 - Bayern de Munique: 6 pontos (saldo +11)

2 - Benfica: 4 pontos (saldo +6)

3 - Boca Juniors: 1 ponto (saldo -1)

4 - Auckland: 0 ponto (saldo -16)