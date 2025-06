"Messinho" na base, Estêvão vive expectativa de enfrentar Messi em rodada "decisiva" para o Palmeiras

A Copa do Mundo de Clubes será o último torneio disputado por Estêvão como jogador do Palmeiras. Após o torneio disputado nos Estados Unidos ele se junta ao elenco do Chelsea, da Inglaterra, como acordado entra as partes há cerca de um ano. Apelidado de "Messinho" na base, o atacante de 18 anos, terá a chance de enfrentar Lionel Messi, em duelo contra o Inter Miami.

Palmeiras e o time do craque argentino se enfrentam nesta segunda-feira, visando confirmar a vaga nas oitavas do Mundial. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

Estêvão chegou ao Palmeiras em 2021 após se destacar pela base do Cruzeiro, chamando atenção pelo controle de bola em velocidade, dribles em direção ao gol e pela capacidade de finalização. Canhoto assim como o argentino, não escapou dos apelidos na infância e ganhou a alcunha do craque argentino. Na base do Palmeiras, frequentemente foi utilizado em categorias acima de sua idade.

Ele fez sua estreia pela equipe profissional em dezembro de 2023, na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, o qual o Verdão foi campeão, e se tornou o terceiro atleta mais jovem a entrar em campo pelo time principal, com 16 anos, sete meses e 12 dias.

Já no ano de 2024, foi integrado à equipe A de vez e se firmou entre os titulares. Naquele ano, disputou 45 jogos e marcou 15 gols. Nessa temporada, ele também foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira principal.

Estêvão seguiu como peça fundamental no Palmeiras e, neste ano, disputou 34 dos 37 jogos disputados pelo clube, sendo titular em 29 deles. Além disso, marcou 11 gols, sendo o artilheiro do time, ao lado de Flaco López, e deu cinco assistências, segundo maior garçom, atrás de Raphael Veiga, com sete.

Antes mesmo da viagem aos Estados Unidos, Estêvão já havia declarado a ansiedade e expectativa para enfrentar Messi. O camisa 41 do Verdão também não quer perder a chance de trocar de camisa com o argentino: "Quando acabar o jogo, já vou estar ali do ladinho dele, revelou.