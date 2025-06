Mesmo derrotado, Nikolas Motta embolsa R$ 550 mil de bônus no UFC Baku

Em meio a um card recheado de lutas mornas e decididas nas papeletas, Nikolas Motta e Nazim Sadykhov entregaram um dos combates mais emocionantes da temporada neste sábado (21), no UFC Baku. Não à toa, os dois pesos-leves (70 kg) foram os únicos escolhidos a receberem bônus em dobro. Sendo assim, mesmo derrotado, o atleta brasileiro embolsou uma quantia de 100 mil dólares (R$ 550 mil).

O valor tem relação com o prêmio de 'Luta da Noite' e 'Performance da Noite', atribuído aos dois combatentes. Como os bônus são no valor de 50 mil dólares, Nikolas Motta e Nazim Sadykhov receberam um total de 100 mil dólares - além do salário fixo já originalmente acordado para o confronto. A notícia foi anunciada pelo próprio UFC, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Relembre como foi a luta

Nikolas começou o combate tomando a iniciativa, conectando bons diretos de encontro. Em resposta, Nazim desferiu um belo chute alto, que explodiu na guarda do brasileiro. Com boas combinações de boxe, Motta ligou a metralhadora e acudiu o atleta do Azerbaijão contra a grade com cruzados potentes. Atento ao perigo, Sadykhov encurtou a distância e buscou o clinch, atingindo Nikolas com duas cotoveladas perigosas.

Motta iniciou o segundo assalto com um chute alto, seguido de um cruzado de esquerda, que atingiu Sadykhov. O atleta da casa logo em seguida abriu um corte no rosto do brasileiro após atingi-lo com uma cotovelada de encontro. Acuado, Nikolas balançou com um direto de esquerda de Nazim. Agressivos, ambos atletas trocaram golpes francos na curta distância, para delírio do público presente na arena. Em uma dessas interações, entretanto, já nos segundos finais da parcial, o brasileiro 'apagou' com um cruzado de direita desferido pelo rival, obrigando o árbitro a interromper o confronto.

