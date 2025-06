Maratona do Rio: queniana ganha 21km com melhor tempo em provas no Brasil

A queniana Winnie Jepkosgei Kimutai venceu a prova dos 21Km da Maratona do Rio 2025 e estabeleceu o melhor tempo feminino em solo brasileiro para a distância: 1h07min50.

Com pace médio de 3min13/km, e seguida pela compatriota Vibian Chepkurui no segundo lugar (1h11min16), Kimutai reafirma a força do Quênia na elite mundial da corrida de rua. O recorde anterior era da também queniana Nelly Jepchumba (1h10m08s - 2024).

"Hoje estou muito orgulhosa! No início, nem passava pela minha cabeça que eu poderia alcançar essa marca. Mas, quando percebi que estava indo bem, dei o meu melhor", disse Kimutai.

O pódio feminino também teve presença marcante brasileira. Franciane dos Santos Moura completou a prova com tempo de 1h16min34, ocupando o terceiro lugar, seguida por Jessica Ladeira Soares (1h16min56) e Kleidiane Barbosa Jardim (1h17min12), com a quarta e a quinta posições, respectivamente, mostrando a força do atletismo nacional na competição.

Franciane não escondeu a emoção: "Estou muito feliz com o meu resultado. Graças a Deus, cheguei ao 3º lugar, como a brasileira melhor colocada na prova, e representar o Brasil é muito gratificante para mim."

No masculino, o ritmo foi intenso e a liderança seguiu indefinida até os quilômetros finais. O brasileiro Fábio Jesus Correia esteve o tempo todo no pelotão da frente, disputando com os africanos. Foi justamente no final da prova que o etíope Bayelign Teshager abriu vantagem, acelerou o ritmo e garantiu a vitória com o tempo de 1h02min50. Os quenianos Nicolas Kiptoo Kogsei e Luce Kiprop Koech vieram logo atrás. Fábio cruzou em 4º lugar, com o tempo de 1h03min26, e Giovane dos Santos finalizou em 5º, com 1h04min47.

"Estou muito feliz por vencer a Meia Maratona do Rio. O vento estava muito forte e dificultou um pouco, mas tive um ótimo desempenho. Espero estar aqui novamente no ano que vem", disse Bayelign Teshager.

O brasileiro Fábio Jesus também celebrou: "A sensação é de dever cumprido. Tô feliz demais com o meu resultado, a prova tem um nível muito alto. Eu gosto de competir com os quenianos, porque eles não dão moleza. E parabéns também para o Giovane, grande guerreiro e veterano. Eu estou muito feliz, independente da colocação, o importante é estar aqui".

Maratona do Rio: Classificação

Top 5 Feminino - 21K

1 - Winnie Jepkosgei Kimutai (KEN) - 1h07min50

2 - Vibian Chepkurui (KEN) - 1h11min16

3 - Franciane dos Santos Moura (BRA) - 1h16min34

4 - Jéssica Soares (BRA) - 1h16min56

5 - Kleidiane Jardim (BRA) - 1h17min12

Top 5 Masculino - 21K

1 - Bayelign Teshager (ETH) - 1h02min50

2 - Nicolas Kiptoo Kogsei (KEN) - 1h03min18

3 - Luce Kiprop Koech (KEN) - 1h03min21

4 - Fábio Jesus Correia (BRA) - 1h03min26

5 - Giovane dos Santos (BRA) - 1h04min47.