Mamelodi vive sonho com gol brasileiro e assusta Borussia, mas leva virada

Em jogo válido pelo Grupo F, o mesmo do Fluminense, o Borussia Dortmund (ALE) saiu atrás no placar diante do Mamelodi Sundowns (AFS), mas fez valer o favoritismo, virou a partida e venceu por 4 a 3.

Lucas Ribeiro abriu o placar para o Mamelodi Sundowns, mas o Borussia virou com Nmecha, Guirassy e Jobe Bellingham. Os alemães se aproveitaram de erros dos africanos para construir a boa vantagem na primeira etapa.

Mudau, contra, fez o quarto do Borussia Dortmund, enquanto Rayners e Mothiba diminuíram para os sul-africanos. O segundo tempo foi aberto, com boas chances para os dois lados, mas o Borussia consolidou a vitória.

Com o resultado, o Borussia Dortmund assumiu a liderança do Grupo F, com quatro pontos. O Mamelodi Sundowns é o segundo colocado, com três, mas pode ser ultrapassado no complemento da rodada, que tem Fluminense x Ulsan HD.

Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns voltam a campo na próxima quarta (25), às 16h (de Brasília). Os alemães encaram o Ulsan HD (COR), enquanto os sul-africanos enfrentam o Fluminense.

Como foi o jogo

O Mamelodi Sundowns surpreendeu e começou muito melhor em campo. Em 15 minutos, a equipe criou duas chances claras e abriu o placar aos 10, com um golaço do brasilerio Lucas Ribeiro.

A equipe africana se complicou com a saída de bola e levou a virada. Quando o Mamelodi ainda era superior em campo, Nmecha aproveitou uma falha do goleiro e empatou para o Borussia Dortmund. Após o gol, os alemães cresceram na partida, viraram com Guirassy e fizeram o terceiro antes do intervalo, com Jobe aproveitando mais um erro da defesa.

Lucas Ribeiro, do MAmelodi Sundowns, em ação no jogo contra o Borussia Dortmund, pelo Mundial Imagem: Kai Pfaffenbach/Reuters

Os dois times marcaram logo no início do segundo tempo. O Borussia castigou o Mamelodi após mais um erro, aos 14. Três minutos depois, os sul-africanos empataram em lance de bola aérea.

A partida seguiu movimentada, e o Mamelodi pressionou no fim. Os sul-africanos se lançaram ao ataque em busca do empate, e até diminuíram com Mothiba, aos 45. Apesar das tentativas no final, o Borussia segurou o resultado.

Gols e principais lances

Kobel! Aos 6 minutos, Lucas Ribeiro recebeu na área, pela esquerda, cortou um marcador e bateu forte, cruzado. O goleiro do Borussia fez grande defesa.

1x0: Aos 11 minutos, Lucas Ribeiro dominou no círculo central, driblou um marcador e desmontou a defesa alemã. Ele disparou em velocidade, passou por mais um zagueiro e finalizou com categoria.

1x1: Aos 16 minutos, Williams entregou a bola nos pés de Nmecha, que só empurrou para as redes.

1x2: Aos 34, Brandt recebeu na grande área, avançou à linha de fundo e cruzou na segunda trave, onde Guirassy subiu e cabeceou para o gol.

1x3: Aos 45, Brandt aproveitou um erro na saída de bola e cruzou fechado. Williams afastou parcialmente, mas Jobe Bellingham ficou com o rebote e marcou mais um.

Na trave! Aos 10, o Borussia errou na saída de bola e Allende ficou com a redonda. Ele acionou Matthews, que bateu na saída de Kobel. O goleiro desviou e viu a trave salvar.

1x4: Aos 14 do segundo tempo, mais um erro na saída de bola do Mamelodi e Svensson ficou com a bola. Ele chutou sem ângulo e a bola desviou em Mudau antes de entrar.

2x4: Aos 17, Mukuena bateu falta no meio da área e Rayners se antecipou e cabeceou na trave. A bola voltou para ele, que mandou para as redes.

3x4: Aos 45, Lethlaku, esperou o momento certo e acionou Mothiba. O camisa 35 chutou na saída de Kobel e diminuiu para s sul-africanos.

FICHA TÉCNICA

MAMELODI SUNDOWNS (AFS) 3 X 4 BORUSSIA DORTMUND (ALE)

Data e horário: 21 de junho (sábado), às 13h (de Brasília)

Competição: Mundial de Clubes, 2ª rodada do Grupo F

Local: TQL Stadium, em Cincinnati, nos Estados Unidos

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Cartões amarelos: Matthews, Allende (MSU); Beier e Chukwuemeka (BOR)

Gols: Lucas Ribeiro (MSU), aos 11'; Nmecha (BOR), aos 16'; Guirassy (BOR), aos 34'; Jobe Bellingham (BOR), aos 45 minutos do primeiro tempo; Mudau (MSU, contra), aos 14', Rayners (MSU), aos 17' e Mothiba (MSU), aos 45 minutos do segundo tempo.

Mamelodi Sundowns: Williams; Mudau, Kekana, Cupido e Lunga; Mokoena (Adams), Allende e Zwane (Letlakhu); Lucas Ribeiro (Artur Sales), Rayners (Mothiba) e Matthews (Morena). Técnico: Miguel Cardoso

Borussia Dortmund: Kobel; Yan Couto, Anton, Sule (Ryerson), Svensson e Bensebaini; Nmecha (Chukwuemeka), Gross e Jobe Bellingham (Beier); Brandt (Sabitzer) e Guirassy (Adeyemi). Técnico: Nico Kovac.