Luciana Lossio e é a grande campeã do GP Villagemall na Hípica Brasileira

A noite enluarada e céu estrelado neste sábado, formou o cenário perfeito para a emocionante vitória da brasiliense Luciana Lossio no Grande Prêmio, com obstáculos a 1,55m, no 3º Concurso de Salto Nacional 5* Villagemall, na Sociedade Hípica Brasileira, no Rio de Janeiro.

No dorso de Lady Louise JMen, Luciana foi a mais eficiente nas duas voltas do GP registrando a ótima marca de 53s79 sem faltas no 2º percurso e apenas um derrube no último obstáculo do 1º.

O GP, a 1.55m, foi disputado em duas voltas. Entraram em pista no 1º percurso, 25 conjuntos para tentar ultrapassar os 13 obstáculos no tempo concedido de 86 segundos no percurso traçado pela course-designer internacional Marina Azevedo. Os 12 melhores habilitaram-se para a 2ª decisiva volta, entre os quais apenas um sem faltas e cinco com quatro pontos (1 derrube).

Sagrou-se vice-campeão Raphael Machado Leite, paraibano que defende São Paulo, uma falta na 1ª passagem e percurso limpo na 2ª, em 57s4. Em 3º lugar chegou Juliano Loureiro Carlos apresentando JP Kriska, por São Paulo, dupla que venceu qualificativa do GP em 19/6, que registrou uma falta no percurso inicial e zerou o 2º em 61s58.

"Estou muito feliz. Esta vitória tem um sabor muito especial porque marca o retorno da minha égua aos concursos no Brasil. Ficamos um ano e meio na Europa e Estados Unidos e vencer na Hípica é incrível, aqui sempre me trás sorte", comemorou Luciana, que venceu o GP de Aniversário da SHB, em 2023. "Foi uma prova muito difícil. A primeira volta foi muito delicada e técnica. Exigiu demais dos conjuntos, as linhas estavam em curva, nos desafiando a cada obstáculo. Na 2ª volta, eu tinha que ser precisa e ao mesmo tempo rápida. Felizmente deu tudo certo e aguardei o que o destino me reservava para comemorar', celebrou Luciana, que levou pra casa 60 mil reais de premiação.

Com o resultado, mesmo sem competir no GP, o campeão pan-americano Stephan Barcha manteve-se na liderança do ranking brasileiro Senior Top após 5 de 11 etapas. A próximas duas etapas acontecem no Campeonato Brasileiro Senior Top, no Clube Hípico de Santo Amaro em São Paulo, entre 9 e 13/7, e depois na Sociedade Hípica Paulista no 35º Concurso Internacional e Nacional Indoor, entre 19 e 24/8.

GP Villagemall - 1.55m

Campeã Luciana Lossio / Lady Louise JMen - FHBr - 4/0 - 4/53s79



Vice Raphael Machado Leite / Special Marathon Quastina - FPH - 4/0 - 4/57s40



3º Juliano Loureiro Carlos / JP Kriska - FPH - 4/0 - 4/61s58



4º José Roberto Reynoso Fernandez Filho / Tanagra JMen III - FPH - 8/0 - 8/55s70



5º Ricardo Coelho Junior / Deviana 3K - 4/4 - 8/57s80



6º Gabriel Kayan Soares Magalhães / Expecto du Vieux Chateau do Santo Antônio - FHMG - 8/0 - 8/58s12