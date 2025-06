Khalil Rountree Jr vence Jamahal Hill e confirma previsão de Poatan no UFC Baku

A luta principal do UFC Baku, neste sábado (21), envolvia dois lutadores que Alex 'Poatan' já enfrentou e venceu recentemente. Até por isso, o brasileiro analisou o confronto e indicou que Khalil Rountree Jr levaria vantagem dentro do octógono. E foi exatamente isso que aconteceu no Azerbaijão. Diante do ex-campeão Jamahal Hill, 'The War Horse' não tomou conhecimento, dominou o duelo e venceu na decisão unânime dos juízes.

Com um verdadeiro festival de chutes e pisões, Rountree Jr minou a movimentação de Hill com seus ataques nas pernas. Mais ágil e atlético, conforme o próprio previu, o americano agora volta à coluna das vitórias e se aproxima novamente de uma eventual disputa de título dos meio-pesados (93 kg).

A luta

Após segundos iniciais de bastante estudo, Jamahal chutou a perna de Khalil e recebeu um direto em seguida. Em seguida, foi a vez de Rountree Jr ferir a base de Hill com um chute em sua panturrilha. Aos poucos, 'The War Horse' foi impondo seu jogo de boxe, utilizando sua velocidade.

Khalil iniciou o segundo round com um belo cruzado de esquerda, que fez o adversário recuar. Com chutes potentes, o americano também minou, cada vez mais, a base e movimentação de Hill. Ao tentar chutar alto, Rountree Jr acabou se desequilibrando e abrindo margem para que Jamahal conectasse um direto em cheio.

Menos móvel, Hill passou a tentar machucar o rival com golpes singulares. Diante de um Khalil mais ágil, entretanto, o ex-campeão acabou sendo alvo de muitos socos na curta distância. E em um desses momentos, Rountree Jr acertou Jamahal com um cruzado limpo, que levou o oponente ao solo. Nos segundos finais, 'The War Horse' conseguiu mais um knockdown, ampliando sua vantagem no combate.

Soberano no duelo, Khalil seguiu chutando a perna direita de Hill. E com a mão esquerda pesada, o americano novamente balançou o compatriota. Sem querer se expor, Rountree Jr espetava e saía. Jamahal, por sua vez, sequer conseguiu levar perigo no quarto assalto.

O início do quinto e último round foi morno. Khalil, com a vitória quase assegurada, não quis deixar brechas. E atrás no placar, Hill não conseguia equiparar a velocidade do rival para levar perigo. Nos segundos finais do combate, Rountree Jr ainda acertou Jamahal com socos na linha de cintura.

Confira todos os resultados do UFC Azerbaijão abaixo:

Khalil Rountree Jr venceu Jamahal Hill por decisão unânime

Rafael Fiziev venceu Ignacio Bahamondes por decisão unânime

Curtis Blaydes venceu Rizvan Kuniev por decisão dividida

Myktybek Orolbai venceu Tofiq Musayev por finalização no primeiro round

Nazim Sadykhov venceu Nikolas Motta por nocaute técnico no segundo round

Muhammad Naimov venceu Bogdan Grad por decisão unânime

Oban Elliott venceu Seokhyeon Ko por decisão unânime

JunYong Park venceu Ismail Naurdiev por decisão unânime

Dariya Zhelezniakova venceu Melissa Mullins por decisão unânime

Klaudia Sygula venceu Irina Alekseeva por decisão unânime

Tagir Ulanbekov venceu Azat Maksum por decisão unânime

Mohammed Usman venceu Hamdy Abdelwahab por decisão unânime

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok