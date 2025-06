Khalil Rountree Jr celebra repercussão positiva de luta com Alex Poatan no UFC

Em outubro de 2024, quando enfrentou Alex Pereira pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, Khalil Rountree Jr possivelmente sofreu a mais dura derrota de sua carreira - se levado em consideração a relevância esportiva da disputa. Mas foi também naquela ocasião que o americano, mesmo nocauteado, cativou os torcedores ao redor do mundo e viu seu prestígio junto aos fãs aumentar consideravelmente mundo afora. Oito meses após a verdadeira batalha contra 'Poatan', 'The War Horse', como é conhecido, celebra a repercussão positiva que o confronto trouxe para sua imagem.

Cotado como franco azarão na época, Rountre Jr surpreendeu o então campeão com uma performance dominante e perigosa nos primeiros assaltos. Disposto a 'matar ou morrer', o americano entregou uma das lutas mais competitivas de Poatan dentro do UFC. No decorrer do confronto, entretanto, Khalil diminuiu o ímpeto e viu o striker paulista tomar as ações do duelo até conseguir liquidar a fatura com um nocaute técnico no quarto round. Segundo o especialista de muay thai, sua decisão de se testar em pé com Alex, apesar de possivelmente ter lhe custado o resultado, o fez conquistar o carinho dos fãs.

"Quando assisti à luta, sim, fiquei bem perto (de me tornar campeão). Podia ter feito algumas coisas diferentes, como ser mais paciente naquele quarto round. Mas eu estava lá para promover uma luta emocionante e lutar com todo o meu coração. Eu não mudaria (nada). Acho que me ajudou. Porque se eu tivesse ido até lá, digamos com um nocaute no 1º ou 2º round, algo assim, não acho que teria ganhado a quantidade de respeito que ganhei, se comparado como realmente aconteceu", analisou Khalil, em entrevista exclusiva à Ag Fight.

Carinho do público brasileiro

O nome do americano caiu tanto na graça do público que até mesmo os torcedores brasileiros o 'adotaram' após o duelo com Poatan. Até por sua postura respeitosa perante ao então campeão tupiniquim, pré e pós luta, Rountre Jr cativou o público nacional e, até hoje, recebe mensagens de incentivo. Feliz com o carinho dos 'brazucas', Khalil também destacou o papel do país em sua formação como artista marcial.

"Isso me deixa muito feliz (carinho dos fãs), especialmente pelo amor que tenho pelo Brasil, pelo país, por todos meus amigos brasileiros. Aprendi muito sobre lutar MMA com brasileiros: Wanderlei (Silva), Michael Costa, Anderson Silva, André Galvão. Estive no Brasil por um bom tempo, fiquei e treinei por lá. Então me deixa feliz pensar que: 'Ok, os brasileiros estão felizes comigo naquela luta (com o Poatan)'. Nunca tive nada além de amor pelo Brasil. Obrigado pelo apoio, vejo as mensagens que vocês me mandam, isso me deixa feliz. Estamos juntos", destacou Rountree Jr.

Neste sábado (21), Khalil faz a luta principal do UFC Baku contra outra recente 'vítima' de Poatan: Jamahal Hill. Mas ao contrário de Rountree Jr, o ex-campeão meio-pesado não caiu na graça dos fãs, muito pelo contrário. Provocador, 'Sweet Dreams' usou e abusou do 'trash talk' contra Alex Pereira - e acabou nocauteado ainda no primeiro assalto. Dado o contexto, a torcida verde-amarela provavelmente já possui um lado para qual deve torcer no card sediado no Azerbaijão.

