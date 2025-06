Jornal alemão cutuca Mundial e cita Estêvão: 'Resposta brasileira a Neymar'

Do UOL, em São Paulo

O atacante palmeirense Estêvão ganhou destaque em um programa do jornal alemão Die Zeit que alfinetou Neymar e a inédita Copa do Mundo de Clubes, sediada nos EUA.

O que aconteceu

O Mundial teve sua relevância para o futebol europeu questionada pela atração: "Quase ninguém na Europa precisa dele". No podcast Ele pode chutar (em tradução livre), os jornalistas Christian Spiller e Fabian Scheler debateram o peso internacional da competição que está sendo realizada após o fim da temporada no continente. "É um torneio de fantasia com uma sede questionável", afirmou Scheler.

Na verdade, nesta época do ano você está descansando no lago porque não se joga futebol. Mas a Fifa deu ao mundo um torneio de um mês de duração que realmente ninguém achava que precisava.

Os clubes europeus foram atraídos com o prêmio em dinheiro de US$ 1 bilhão doado pela Arábia Saudita. Porém, para o resto do mundo, envolve mais: prestígio, visibilidade e reconhecimento.

Estêvão, do Palmeiras, em ação no jogo contra o Al Ahly, pelo Mundial Imagem: Vincent Carchietta/Reuters

Em contraponto, o programa destacou a chance de ver "craques desconhecidos" em ação, como Estêvão. A joia palmeirense de 18 anos foi classificada como "o jogador mais valioso fora da Europa", embora tenha sido uma novidade para um de seus apresentadores. "Serei honesto: não o conhecia até uns dias atrás", disse Spiller.

Praticamente ninguém na Europa precisa do Mundial, mas ele oferece uma oportunidade de ver jogadores de futebol que são completamente desconhecidos em nosso país, mas superestrelas em outros lugares.

O atacante contratado pelo Chelsea foi assunto por seu estilo de jogo e sobrou cutucada até a Neymar. Aos 18, Estêvão se juntará aos Blues após o fim do Mundial e, desde que começou a despontar, foi comparado a Messi e ao astro da seleção brasileira. Os jornalistas analisaram o estilo do palmeirense e projetaram seu futuro.

Estêvão é o típico brasileiro driblador, mas só vejo ele puxando para dentro.

Fabian Scheler, sobre Estêvão