Internacional exalta sucesso em listas das Seleções de base

O Internacional está satisfeito com o bom desempenho de suas categorias de base em relação às convocações para a Seleção Brasileira. O time gaúcho teve representantes nas últimas listas dos times nacionais sub-20 (masculino e feminino), sub-17 (masculino e feminino) e sub-15 (masculino).

"Tradicional celeiro formador de atletas, o Clube do Povo esteve representado nas últimas cinco convocações das seleções de base do Brasil!", destacou o Colorado nas redes sociais neste sábado.

Internacional: os convocados da base

A Seleção Brasileira sub-20 masculina contou com dois representantes do Inter: Gustavo Prado e Gabriel Carvalho. No feminino da mesma categoria, foram chamadas Myka, Camilly e Gabi Inacio.

O Brasil sub-17 masculino chamou Raykkonen em sua convocação. No feminino da mesma categoria, apareceram na lista Isadora, Piauí e Martha.

Por fim, a Seleção sub-15 masculina contou com 3 representantes do Internacional em sua convocação: Deryck, Enzo e Samuel.