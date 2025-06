Inter sofre, mas arranca virada de Urawa embalado por 'poropopó japonês'

A Inter de Milão venceu de virada o Urawa Reds neste sábado por 2 a 1, em confronto pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Mesmo com o "poropopó japonês", os italianos conseguiram virar o placar nos minutos finais.

Os gols da partida foram marcados por Lautaro e Carboni, pela Inter, e Watanabe, pelo Urawa. Com o resultado, a Inter chegou a quatro pontos no grupo E, enquanto o Urawa permanece sem pontuar. River Plate e Monterrey se enfrentam também neste sábado, às 22h (de Brasília), em partida que deve mudar as posições na tabela.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira: enquanto os japoneses vão enfrentar os mexicanos pela terceira rodada, os italianos terão os argentinos como seus últimos adversários da fase de grupos. Os dois embates serão às 22h.

Como foi o jogo

O Urawa abriu o placar do confronto com 11 minutos, e assegurou o resultado durante o primeiro tempo. Os japoneses balançaram as redes com belo gol, e a Inter buscou o empate ao longo de todos os 45 minutos iniciais. Apesar de manter a posse de bola, só conseguiu uma finalização com Lautaro, na trave. A equipe do Japão atuou em várias oportunidades com pressão alta.

Na segunda etapa, Lautaro encontrou gol de bicicleta e Carboni conseguiu o tento da virada na reta final. Os italianos buscaram o empate ao longo de todo o segundo tempo, mas sem sucesso até a reta final, quando o atacante argentino, praticamente caído, conseguiu bela finalização e deixou tudo igual. O Urawa pouco chegou ao gol da equipe italiana e desperdiçou bom contra-ataque.

Gols e destaques

Watanabe abriu o placar pelo Urawa! Após bela jogada de Kaneko pela ponta-direita, o atacante deu uma caneta em Carlos Augusto e encontrou o camisa 13 dentro da área sem marcação, para finalizar e balançar as redes de Sommer, aos 11 minutos.

Lautaro acertou o travessão e ficou perto do empate. O camisa 10 da Inter aproveitou cruzamento na medida e, de cabeça, quase igualou o placar pela equipe da Itália.

Urawa perdeu oportunidade de ampliar. Matsuo saiu em contra-ataque pelos japoneses e soltou para Watanabe na ponta. Na finalização, acabou chutando por cima do gol.

Mkhitaryan desperdiçou chance do empate. O meia recebeu passe rasteiro no meio da grande área e, de primeira, acabou finalizando para fora.

Lautaro marcou e igualou o jogo! Aos 33 minutos do segundo tempo, o camisa 10 aproveitou cruzamento e deu uma bicicleta quase no chão, marcando e igualando o placar.

E a Inter virou! Carboni aproveitou sobra dentro da grande área e finalizou para virar o placar pelos italianos, já aos 47 minutos da segunda etapa.

Ficha técnica

Inter de Milão 2 x 1 Urawa Reds

Competição: 2ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025

Local: Lumen Field - Seattle, EUA

Data e hora: 21 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Dahane Beida (Mauritânia)

Assistentes: Jerson Santos (Angola) e Stephen Yiembe (Quênia)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

Gols: Watanabe, aos 11'/1ºT, Lautaro Martínez, aos 33'/2ºT, Carboni, aos 47'/2ºT

Amarelos: Sekine, Nishikawa e Thiago Santana (Urawa Reds)

Inter de Milão: Sommer; Darmian, De Virj e Carlos; Luis Henrique (Petar Sucic), Barella, Asllani (Valentín Carboni) e Dimarco (Bastoni); Sebastiano Esposito (Francesco Esposito), Zalewski (Mkhitaryan) e Lautaro. Técnico: Cristian Chivu

Urawa Reds: Nishikawa; Ishihara, Boza, Hoibraten e Naganuma (Ogiwara); Gustafson (Haraguchi), Yasui, Kaneko (Sekine) e Savio (Thiago Santana); Watanabe e Matsuo (Matsumoto). Técnico: Maciej Skorza