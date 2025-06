Inter de Milão sofre, mas vence Urawa Reds de virada no Mundial de Clubes

A Inter de Milão sofreu, mas venceu o Urawa Reds, do Japão, por 2 a 1, de virada, neste sábado, no Lumen Field, em Seattle, pela segunda rodada do Grupo E do Mundial de Clubes. Watanabe abriu o placar para os japoneses. Lautaro Martínez e Carboni balançaram as redes para o time nerazzurri.

O roteiro da partida no Lumen Field surpreendeu o mundo. O Urawa Reds abriu o placar logo no início do jogo e vinha dificultando a vida da Inter de Milão até a reta final do segundo tempo, quando o oportunismo de Lautaro Martínez e Carboni garantiu o suado triunfo dos italianos.

Com o resultado, a Inter de Milão segue viva no torneio e definirá a liderança do Grupo E na última rodada provavelmente com o River Plate, que encara o Monterrey neste sábado.

A Inter de Milão encerra a fase de grupos na próxima quarta-feira, contra o River Plate, às 22h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle. Já o Urawa Reds enfrenta o Monterrey, do México, no mesmo dia e horário, no Rose Bowl, em Los Angeles.

Urawa Reds surpreende

Quem pensava que a Inter de Milão não teria problemas para se impor e confirmar seu favoritismo neste sábado se enganou. O Urawa Reds surpreendeu a todos logo aos dez minutos, quando Kaneko recebeu pela direita, foi para cima da marcação, passando por Carlos Augusto com um rolinho e cruzou rasteiro para Watanabe completar de primeira, no contrapé do goleiro Sommer, abrindo o placar.

A partir de então a Inter de Milão se viu obrigada a se expor mais, indo com tudo para o ataque na intenção de buscar o empate, porém, o Urawa Reds se manteve bem postado na defesa e minou praticamente todas as investidas dos italianos ao longo do primeiro tempo.

A Inter de Milão teve 84% de posse de bola na etapa inicial e nove chutes a gol contra apenas um dos rivais japoneses, mas não acertou o alvo em nenhuma das tentativas, ao contrário do Urawa Reds, que foi certeiro na única oportunidade que teve.

Inter vira a partida

O segundo tempo foi de ainda mais pressão da Inter de Milão sobre o Urawa Reds. Determinados a buscar a virada, os nerazzurri martelavam, mas paravam no forte sistema defensivo do Urawa Reds, que esbanjava disciplina tática.

Os japoneses apostavam no contra-ataque e quase ampliaram o placar aos 25 minutos, quando Watanabe recebeu dentro da área e soltou a bomba, mandando por cima do gol. Logo na sequência, a Inter de Milão respondeu com Mkhitaryan. Barella deu passe açucarado para o armênio bater de primeira, mas também errou o alvo.

Mas, de tanto insistir, a Inter de Milão foi recompensada aos 32 minutos do segundo tempo. Narella cobrou escanteio, e Lautaro Martínez, mesmo de costas para o gol, conseguiu completar de primeira, surpreendendo o goleiro japonês para empatar a partida em Seattle.

E, já nos acréscimos, a Inter de Milão virou a partida. Após bate-rebate, a bola sobrou nos pés de Carboni, dentro da área, e ele não desperdiçou, batendo no cantinho para levar a torcida nerazzurri à loucura nos EUA.

FICHA TÉCNICA



INTER DE MILÃO (ITA) 2 X 1 URAWA REDS (JAP)

Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)



Data: 21 de junho de 2026, sábado



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Dahane Beida (Mauritânia)



Assistentes: Jerson Santos (Angola) e Stephen Yiembe (Quênia)

Gols: Watanabe, aos 10 do 1ºT (Urawa Reds); Lautaro Martínez, aos 32 do 2ºT, Carboni, aos 47 do 2ºT (Inter de Milão)



Cartões amarelos: Sekine, Nishikawa, Thiago Santana (Urawa Reds)

INTER DE MILÃO: Sommer; Darmian, De Vrij e Carlos Augusto; Luis Henrique (Sucic), Barella, Asllani (Carboni), Zalewski (Mkhitaryan) e Dimarco (Bastoni); Sebastiano Esposito (Francesco Esposito) e Lautaro Martínez.



Técnico: Cristian Chivu.

URAWA REDS: Nishikawa; Ishihara, Danilo, Hoibraten e Naganuma (Ogiwara); Yasui, Gustafson (Haraguchi) e Matheus Sávio (Matsumoto); Kaneko (Sekine), Watanabe e Matsuo (Thiago Santana).



Técnico: Maciej Skorza.