Grêmio aguarda definição sobre interesse no zagueiro Adryelson

O zagueiro Adryelson consta nos planos do Grêmio para os compromissos do segundo semestre de 2025. O time gaúcho entrou em contato para saber a situação do atleta e aguarda uma definição nos próximos dias.

"O Grêmio é um clube de enorme respeito, mas sim, é uma das situações que a gente conversou. Nos próximos dias deve acontecer alguma coisa", comentou Deive Bandeira, diretor de negociação de jogadores da Eagle Football, empresa responsável pelo atleta, em entrevista à Rádio Guaíba.

Aos 27 anos, Adrylson se revezou por Botafogo e Lyon, da França, entre 2022 e 2024. Neste período, chegou a ser convocado até para a Seleção Brasileira.

No clube carioca, fez parte do elenco que conquistou os títulos do Brasileirão e da Libertadores da América em 2024.

Adryelson na Bélgica

Em 2025, Adrylson percebeu que não teria espaço no Lyon e foi emprestado ao Anderletch, da Bélgica, onde atuou em 14 partidas e marcou 1 gol.

"No Lyon, há uma tendência de que ele (Adryelson) não permaneça, até pela quantidade de procuras que estão acontecendo. Os próximos 10 dias serão decisivos. Todas as possibilidades estão abertas", reiterou Deive Bandeira.