Gómez projeta dificuldades contra Inter Miami e destaca Messi e Suárez

Capitão do time, Gustavo Gómez projetou o próximo jogo do Palmeiras, contra o Inter Miami (EUA) e fez destaque especial a uma dupla do time norte-americano: Lionel Messi e Luís Suárez.

O que aconteceu

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira estreou com um empate sem gols com o Porto, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O resultado, porém, não traduziu o que foi o jogo, principalmente pelo lado palmeirense. Depois, na segunda rodada, o Verdão bateu o Al Ahly, por 2 a 0, no mesmo local.

O Inter Miami tem campanha semelhante. Na estreia empatou sem gols com o Al Ahly e depois bateu o Porto, de virada, por 2 a 1.

Esses resultados deixaram Palmeiras e Inter Miami com quatro pontos no Grupo A. O Verdão, com maior saldo de gols, lidera a chave. O time de Miami vem logo em seguida, na vice-liderança. Porto e Al Ahly estão em terceiro e quarto lugar, respectivamente, com um ponto cada um.

Um empate entre Palmeiras e Inter Miami garante ambas as equipes no mata-mata. As equipes entram em campo na próxima segunda (23), pela última rodada da fase de grupos. A bola rola às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Vai ser um jogo difícil. Estamos trabalhando para ganhar o jogo e assegurar a classificação. Fizemos um bom primeiro jogo, havia muita ansiedade por jogar esse campeonato, contra um time grande como o Porto. Jogamos bem, não conseguirmos a vitória, mas ficamos tranquilos porque fizemos tudo para ganhar.