Fluminense mantém pés no chão contra coreanos pelo Mundial após amassar o Borussia Dortmund

O Fluminense encara o Ulsan HD pela segunda rodada do Mundial de Clubes, neste sábado, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O empate contra o Borussia Dortmund na estreia, considerado o jogo mais difícil da chave, eleva as expectativas para o duelo contra os sul-coreanos.

O que também anima os torcedores tricolores são os possíveis retornos ao time titular. Renato Gaúcho pode contar com Germán Cano, que entrou por 20 minutos diante dos alemães.

O argentino de 37 anos não jogava desde 29 de abril, quando sofreu uma lesão no joelho direito. Mesmo assim, Cano manteve a artilharia do Fluminense no ano, com 14 gols, sete a mais que o segundo colocado Kevin Serna.

Para o atacante, a ideia é superar as chances perdidas pelo time contra o Borussia Dortmund e focar na partida deste sábado. Ele ainda argumenta que o elenco não pode se deixar levar pela expectativa alta.

"Todas as equipes contra as quais vamos jogar serão muito difíceis. Encaramos cada jogo como único e especial e sabemos que, dentro do nosso grupo, os adversários são muito fortes. A expectativa, obviamente, é muito alta. Para nós, isso representa muito, e estamos nos preparando muito bem para continuar no Mundial", afirmou em entrevista à Fifa.

O discurso foi endossado pelo colombiano Jhon Arias. "O que nós fizemos nos colocou em um cenário de visibilidade global. Muita gente comentou, elogiou, e claramente o próximo adversário vai vir com a sensação de que é o jogo da vida deles, um jogo importantíssimo. Por isso, precisamos entrar com a mesma seriedade, responsabilidade e coragem com que enfrentamos o Borussia", avaliou o jogador.

Outro reforço possível é o meia Paulo Henrique Ganso. O camisa 10 foi poupado para evitar desgaste físico. A questão é que Nonato foi elogiado pelo desempenho no primeiro jogo e pode ganhar uma chance de permanecer no time.

Enquanto o Fluminense empatou, ainda deixando uma vitória escapar, o Ulsan teve uma frustração maior. O time perdeu para o Mamelodi Sundowns por 1 a 0. Uma derrota diante dos brasileiros praticamente os elimina do Mundial.

É justamente um jogador nascido no Brasil a esperança de gols do time. Erick Farias estreou pelo Ulsan em março e, desde então, tem Em três meses pelo clube, ele marcou 11 vezes em 25 partidas.

Na defesa, outra força é o experiente goleiro Jo Hyeon-woo. Hoje com 33 anos, ele tem passagens relevantes pela seleção da Coreia do Sul. Era ele o arqueiro titular do time de 2018, que bateu a campeã Alemanha por 2 a 0, na Copa da Rússia. A partida contribuiu para a eliminação dos alemães ainda na primeira fase.

ULSAN JÁ VISITOU AS LARANJEIRAS HÁ 31 ANOS

O Fluminense se preparava para o Campeonato Carioca em janeiro de 1994 e convidou o Ulsan para um amistoso no Estádio das Laranjeiras. O jogo terminou com vitória do Fluminense por 1 a 0.

O time carioca, treinado na época por Carlos Alberto Torres, apresentava, na partida, o lateral Branco e os novos uniformes para a temporada.

Coincidentemente ou não, a fabricante de veículos Hyundai, que pertence ao grupo dono do clube sul-coreano, passou a estampar a camisa do Fluminense a partir de 1995.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X ULSAN

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva e Renê; Thiago Santos, Martinelli e Ganso (Nonato); Jhon Arias, Serna e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

ULSAN HD - Hyeon-woo Jo; Ludwigson, Young-Gwon Kim, Myeong-kwan Seo e Trojak; Jung, Bojanic, Hui-Gyun Lee, Seung-Beom Ko e Chung-Yong Lee; Erick Farias. Técnico: Pan-Gon Kim.

ÁRBITRO - Michael Oliver (ING).

HORÁRIO - 19h (de Brasília).

LOCAL - MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.