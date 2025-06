Fluminense leva susto, mas vence Ulsan HD e lidera grupo no Mundial

O Fluminense sofreu, mas venceu por 4 a 2 o Ulsan HD, neste sábado, em Nova Jersey. Com o resultado, os tricolores chegaram a quatro pontos, na liderança do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes. A equipe carioca está à frente do Borussia Dortmund nos critérios de desempate, já que tem saldo de gols maior (2 a 0). Já o time coreano segue sem ponto, eliminado da competição.

O Fluminense abriu o placar com Arias no primeiro tempo, mas viu o Ulsan HD virar antes do intervalo, com Lee Jin-Hyun e Um Wang-Sang. No segundo tempo, o Fluminense virou o duelo com gols de Nonato, Freytes e Keno.

Na última rodada do grupo, o Fluminense encara o Mamelodi Sundowns-AFS, em Miami. Já em Cincinnati, no mesmo dia, o Ulsan HD enfrenta o Borussia Dortmund-ALE.

VEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNCEEEEEEEEEE O FLUMINEEEEEEEEEEEENNNNNSEEEEEEEEEEEEEE! JHON ARIAS, NONATO, FREYTES E KENO FIZERAM, O FLU VIROU E VENCEU O ULSAN HD POR 4 A 2 NA @FIFACWC! ?????????????? EU TE AMO, FLUMINENSE FOOTBALL CLUB! Todos os jogos do Fluminense de graça no app... pic.twitter.com/14BmUGOHaB ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 21, 2025

O jogo

O Fluminense começou pressionando o Ulsan HD e quase marcou duas vezes com Ganso. Nas duas oportunidades, o meia tricolor parou em boas defesas de Jo.

Depois disso, os cariocas mantiveram a pressão, mas paravam na defesa coreana. O Fluminense precisou da bola parada para abrir o placar aos 26 minutos. Arias cobrou falta na entrada da área no ângulo, sem chance para o goleiro.

O gol animou os tricolores, que voltaram a assustar em seguida. Fuentes e Hércules finalizaram com perigo e pararam em Jo.

Só que na primeira vez que chegou ao ataque com qualidade, o Ulsan HD empatou, aos 36 minutos. Lee Jin-Hyun aproveitou cruzamento rasteiro e mandou para a rede.

Desta vez, o gol animou os coreanos, que assustaram novamente com Lee Jin-Hyun. No entanto, o Fluminense respondeu em chute de Arias que foi pela linha de fundo.

Quando parecia que a partida seguiria igual no intervalo, o Ulsan HD virou nos acréscimos. Um Wang-Sang aproveitou cruzamento e mandou de peixinho para a rede. Assim, os coreanos foram com a vantagem na etapa inicial.

No segundo tempo, o Ulsan HD voltou melhor e quase ampliou aos quatro minutos. Um Wang-Sang foi lançado na área, demorou para finalizar, mas conseguiu chutar muito perto do gol. O susto fez o Fluminense subir de produção e passar a avançar com mais intensidade.

A pressão do Fluminense surtiu efeito aos 20 minutos. Nonato aproveitou rebote da zaga coreana e mandou no canto, sem chance para o goleiro.

Os cariocas mantiveram a postura e quase viraram em seguida. Cano aproveitou cruzamento e, de peixinho, errou o alvo por pouco. De tanto insistir, o Fluminense chegou a virada aos 37 minutos. Após bate e rebate na área, a bola ficou com Freytes, que mandou para a rede.

Nos minutos finais, o duelo ficou aberto. O Ulsan HD se lançou ao ataque, mas sofreu com os avanços do Fluminense. Os tricolores souberam aproveitar os espaços para fazer o quarto nos acréscimos, com Keno, para decretar o triunfo em Nova Jersey.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 4 X 2 ULSAN HD-COR

Local: Estádio MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos)



Data: 21 de junho de 2026 (Sábado)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)



Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra)



Cartões amarelos: Keno (Fluminense)

GOLS



FLUMINENSE: Arias, aos 26min do primeiro tempo; Nonato, aos 20min do segundo tempo; Freytes, aos 37min do segundo tempo; Keno, aos 46min do segundo tempo



ULSAN HD: Lee Jin-Hyun, aos 36min do primeiro tempo; Um Wang-Sang, aos 46min do primeiro tempo

FLUMINENSE: Fábio, Guga (Samuel Xavier), Juan Freytes, Thiago Silva e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli (Nonato), Ganso (Everaldo) e Jhon Arias; Kevin Serna (Keno) e Germán Cano (Bernal)



Técnico: Renato Gaúcho

ULSAN-HD: Hyeon-woo Jo, Kang Sang-Woo (Choi Seok-Hyeon), Young-Gwon Kim, Trojak e Lee Jae-Ik (Lee Chung-Yong); Bojanic (Jung Woo-Young), Um Wang-Sang (Lacava), Lee Jin-Hyun, Seung-Beom Ko (Heo Yool); Ludwigson e Erick Farias



Técnico: Pan-Gon Kim