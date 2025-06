Filipe Luís admite surpresa com vitória do Flamengo sobre o Chelsea

O Flamengo venceu o Chelsea-ING, nesta sexta-feira, por 3 a 1, pela segunda rodada do Mundial de Clubes, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Após a partida, o técnico Filipe Luís deixou claro que a forma como o Rubro-negro superou os ingleses o surpreendeu.

"Reconheço que estou surpreso porque conheço a qualidade da elite do futebol europeu. Especialmente da elite daquele país, e fiquei surpreso com o resultado", disse o treinador.

Os jogadores comemoraram muito, a torcida fez a festa, mas um fator deixa evidente o principal efeito deste resultado: a confiança. O triunfo, como deu para se notar após a partida, deixou evidente aos flamenguistas que é possível ir muito longe neste torneio.

BOTAR OS INGLESES NA RODA? DISSO A GENTE ENTENDE! FIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NA PHILADELPHIAAAAAAAAAA! FLAMENGO 3-1 Am... ih, não! Chelsea! MAIS 3 PONTOS PRO COLOSSAL CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO NA @FIFACWC! VAAAAAAAAAAAAAAMOS, FLAMENGOOOOOOO!#FimDeJogo pic.twitter.com/3lJhGvOIza ? Flamengo (@Flamengo) June 20, 2025

De fato, não é nenhum exagero dizer que houve uma surpresa. Não pelo resultado apenas, mas pela forma como ele foi conquistado. O Flamengo dominou a maior parte do jogo e poderia ter conseguido um placar mais dilatado.

A grande questão que os flamenguistas perceberam após a partida é que o clima quente dos Estados Unidos nesta época do ano e a falta de ritmo de alguns europeus nivelam os duelos.

"Existe uma elite no futebol europeu, mas os brasileiros estão no mesmo nível dos demais e isso é futebol", avaliou Filipe Luís, que conclui dizendo que as chances de ir longe são grandes: "O Central Córdoba ganhou de nós no Maracanã na Libertadores e o Táchira quase conseguiu também. Hoje ganhamos do Chelsea. Isso é futebol."

Na próxima terça-feira, às 22 horas (de Brasília), o Flamengo enfrenta o Los Angeles FC-EUA, já classificado e com a primeira colocação do grupo D garantida.