Ferroviária vence o CRB com um jogador a menos e se reabilita na Série B

A Ferroviária venceu o CRB na noite deste sábado, por 1 a 0, em duelo realizado no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Cobrando falta, Netinho marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo, quando o time paulista já jogava com um atleta a menos, por conta da expulsão de Gustavo Medina.

A vitória levou a Ferroviária para a décima colocação na tabela, alcançando 18 pontos, três de desvantagem para o CRB, que fecha a zona de classificação com 21 pontos. O jogo foi disputado em Novo Horizonte porque o gramado da Fonte Luminosa, em Araraquara, passa por reforma.

A Ferroviária entrou em campo em busca da reabilitação, porque tinha perdido por 2 a 1 para a Chapecoense, em Santa Catarina. Depois de um início estudado, quem destravou o duelo com uma tentativa de muito longe foi Netinho, batendo de direita, mas Matheus Albino agarrou sem problemas. Do outro lado, os nordestinos também chegaram com perigo, mas com dificuldade para acertar a meta defendida por Dênis Júnior.

O jogo só ficou aberto aos 30 minutos, depois de uma bola rifada pela defesa do CRB. Douglas Baggio disparou em velocidade no meio da marcação araraquarense, mas foi derrubado por Gustavo Medina. O árbitro Luciano da Silva Miranda Filho (CE) não pensou duas vezes e expulsou o zagueiro paulista.

Em desvantagem numérica, o técnico Vinícius Bergantin optou por tirar Thiago Lopes para a entrada de João Ramos, e viu uma chama de esperança se acender quando Juninho foi derrubado no meio do campo adversário. Mesmo de longe, Netinho acreditou na potência da perna direita, soltou uma folha seca do meio da rua que saiu indefensável para Matheus Albino, abrindo o placar.

No primeiro lance da segunda etapa, Carlão escapou em velocidade e assustou batendo de longe, mas sem direção. Enquanto a Ferroviária procurava espaços pra tentar matar o jogo, o problema do CRB era outro: acertar o pé nas finalizações, que seguiam imprecisas.

A grande chance do time visitante foi com Léo Campos cruzando bola perfeita pra Mikael desviar, mas Dênis Júnior fez uma defesaça. O goleiro voltou a trabalhar depois de novo cruzamento, afastando o perigo.

Aos 29, Breno Herculano se envolveu em confusão a frente da área técnica da Ferroviária. Minutos depois, o árbitro foi conferir no vídeo e percebeu um leve chute de Netinho no calcanhar de Herculano, resultando na expulsão do volante araraquarense, que não estava mais no jogo.

Léo Campos voltou a assustar em pancada de canhota, mas Dênis pegou sem perigo. Em cruzamento de William Pottker, o CRB ficou no quase mais uma vez, mas ninguém chegou pra completar. Aos 40, depois de nova pressão, a bola sobrou limpa pra Giovanni bater rasteiro, mas João Ramos afastou praticamente em cima da linha.

A Ferroviária se segurava como podia, instalando duas linhas de defesa e Carlão mais à frente, tentando organizar um desafogo. No final, já nos acréscimos, Mikael ainda carimbou o travessão, antes de Dênis fazer outra defesaça em finalização à queima-roupa de William Pottker.

O CRB abre a 14ª rodada na quinta-feira, às 21h35, recebendo o América-MG no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). A Ferroviária joga na segunda-feira seguinte (dia 30), às 19h, visitando o Paysandu na Curuzu, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 X 0 CRB

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues (Kevin), Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Erick Melo; Ricardinho, Netinho (Thayllon) e Albano (Alencar); Juninho (Tárik), Carlão e Thiago Lopes (João Ramos). Técnico: Vinícius Bergantin.

CRB - Matheus Albino; Weverton (Hayner), Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro (Léo Campos); Higor Meritão, Gegê e Fernando Henrique (Giovanni); Douglas Baggio (William Pottker), Mikael e Thiaguinho (Breno Herculano). Técnico: Eduardo Barroca.

GOL - Netinho, aos 42 minutos do primeiro tempo

CARTÕES AMARELOS - Lucas Rodrigues e Erick Melo (Ferroviária); Weverton, Fernando Henrique, Mikael, Gegê e Breno Herculano (CRB).

CARTÕES VERMELHOS - Gustavo Medina e Netinho (Ferroviária).

ÁRBITRO - Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).