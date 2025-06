Estrangeiros se destacam no Basketball Camp da NBA, em São Paulo

O Basketball Camp do programa NBA Basketball School Brasil está sendo realizado até este domingo, no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo.

Entre os mais de 80 jovens e meninos, dois brasileiros 'estrangeiros' e um venezuelano se destacam nas atividades comandadas por Bryan Gates, assistente técnico do Philadelphia 76ers (com passagens por New Orleans Hornets, New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Minnesota Wolves e Sacramento Kings): Alexandre Pepe, de 15 anos, baiano que mora na Irlanda, João Lavanini, de 17 anos, que vive nos Estados Unidos, e o venezuelano Jesus Escalona, de 17, de férias no Brasil. Nas palavras dos jovens, o encanto com a intensidade dos treinos e com técnicos do camp, em especial, com Bryan Gates.

"Está sendo uma experiência muito legal, estou dando o meu máximo em tudo, tentando melhorar a cada dia. Os coaches são muito bom, atenciosos, atletas olímpicos, o Bryan Gates, que é um coach internacional... Todos querendo ajudar, corrigir, mostrando como melhorar. Estamos aprendendo muito, está sendo incrível", afirmou Pepe.

"Estou muito impressionado, muito feliz em estar aqui, aprendendo, jogando, me divertindo. A maneira como os técnicos passam as coisas, a forma como ensinam, faz com que a gente consiga evoluir rápido. É um aprendizado enorme. Eles estão ao nosso lado o tempo todo, fazendo com que a gente suba de nível", disse Escalona, que joga no Chile e tem como ídolo Jared McCain, dos 76ers, atleta que trabalha com Gates no Philadelphia.

"Participei em 2023 e estou feliz em voltar. Comecei aos 12 anos no NBA Basketball School em Ribeirão Preto, me apaixonei pelo basquete, comecei a jogar, treinar e isso me fez querer ir para os Estados Unidos. A atmosfera do evento, a energia, as amizades que fazemos, as experiências que estamos vivendo... Os coaches sabem muito, trazem muita bagagem e a atenção, a intensidade e os ensinamentos, tudo isso é muito especial e diferente", completou Lavanini, que joga na IMG Academy, na Flórida.

O NBA Basketball School camp reúne três camps simultâneos em duas sedes (Clube Monte Atlético Líbano e Clube Ipê): o Basketball Camp (masculino / 11 a 17 anos), o Girls Camp (feminino / 11 a 17 anos) e o Kids Experience (crianças de 6 a 11 anos). Jovens e crianças de nove estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Sergipe, Mato Grosso, Santa Catarina, Espírito Santo e Bahia) estarão respirando o melhor do basquete acompanhados por grandes nomes da modalidade.

Além de Gates, estão em São Paulo: Alex Garcia (ex-capitão da Seleção Brasileira e ex-NBA) e Helen Luz (campeã mundial, medalhista olímpica e ex-WNBA), 'Embaixadores' do NBA Basketball School, Flávio Espiga (Fortaleza Basquete), Cristiano Cedra (assistente técnico da Seleção Brasileira feminina nos Jogos Rio-2016 e Londres-2012) e Vitor Galvani (Pinheiros e ex-assistente técnico do Mexico City Capitanes / NBA G-League).