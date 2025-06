Em casa, Santos busca empate contra a Ferroviária pelo Paulistão sub-20

Neste sábado, no Estádio Espanha, em Santos (SP), o Santos empatou em 1 a 1 contra a Ferroviária, pela oitava rodada do Campeonato Paulista sub-20. Pedro Estevam inaugurou o marcador para o time de Araraquara, enquanto Kauan Pereira empatou para o Peixe, mandante do confronto.

Desta maneira, o Santos chegou aos 11 pontos e subiu para a nona colocação da tabela do Campeonato Paulista sub-20. Já a Ferroviária, com o empate fora de casa, permaneceu na quarta posição, com 16 unidades. Os dez primeiros colocados avançam à próxima fase do estadual.

O Alvinegro praiano volta aos gramados na próxima terça-feira (24), pela 15ª rodada do Brasileirão sub-20. O time enfrenta o Flamengo, no Rio de Janeiro, às 14h45 (de Brasília). Pelo Paulista, o próximo compromisso do Santos é o Taubaté, ora de casa, daqui a uma semana, no dia 28, às 15h.

A Ferroviária, por sua vez, na próxima sexta-feira (27), enfrenta o Novorizontino, em Araraquara, às 15h, pela nona rodada do Paulistão sub-20.

Os gols

A Ferroviária inagurou o marcador aos 10 minutos da etapa inicial. Pedro Estevam aproveitou uma falha defensiva do Santos na saída de bola, carregou até a área e finalizou de perna direita para balançar as redes.

O empate do Santos veio aos 3 minutos do segundo tempo. Pedro Hian venceu uma disputa de bola e cruzou na cabeça de Kauan Pereira, que se antecipou à defesa para deixar tudo igual na Baixada Santista.