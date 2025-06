É campeã! Bia Mesquita nocauteia rival e conquista cinturão peso-galo do LFA

Há um ano, Beatriz Mesquita fazia sua aguardada estreia no MMA profissional. Na última sexta-feira (20), doze meses após o debute, a multicampeã mundial de jiu-jitsu conquistou seu primeiro título de expressão na nova modalidade. Em ação na luta principal do 'LFA 211', em Nova York (EUA), 'Bia' deu show, nocauteou Sierra Lee Dinwoodie no segundo assalto e conquistou o cinturão peso-galo (61 kg) da organização.

Consagrada como uma das maiores competidoras de jiu-jitsu de todos os tempos, Bia Mesquita utilizou suas credenciais para derrubar sua oponente com facilidade. Uma vez por cima, a brasileira passou a castigar Sierra Lee no 'ground and pound'. Sem responder aos ataques da faixa-preta, a rival canadense obrigou o árbitro a interromper o confronto e dar números finais à disputa (veja abaixo ou clique aqui).

"Com o cinturão nas mãos e um sorriso no rosto, só posso dizer: VALEU A PENA! Esse cinturão representa muito mais do que uma vitória. Essa conquista marca mais um capítulo especial da minha jornada. É o reflexo de muito trabalho duro, superações e foco total, me dando a certeza de que estou no caminho certo, cercada pelas pessoas certas. Hoje é dia de comemorar com leveza e o coração transbordando gratidão... seguimos!", destacou a faixa-preta, em sua conta oficial no 'Instagram'.

Futuro no UFC?

Decacampeã mundial e Hall da Fama da IBJJF, Bia Mesquita já deixou um legado invejável nos tatames. Agora, no MMA, a brasileira quer repetir a façanha. E para se tornar a melhor do mundo também na nova modalidade, a faixa-preta busca um espaço no UFC. Aos 34 anos e invicta, com um cartel de 5-0, parece questão de tempo até Bia pintar como um novo reforço do Ultimate - visto que o 'LFA' serve, também, como uma espécie de liga de desenvolvimento, que revela talentos para a empresa presidida por Dana White.

