Do videogame à vida real: joia do Fla vive metaverso pessoal contra Chelsea

Um dia você escolhe o Chelsea para jogar no videogame. No outro, enfrenta os Blues na vida real e ainda deixa o seu golzinho. Essa é a história do jovem Wallace Yan, 20 anos, que entrou no segundo tempo para fazer o terceiro gol na vitória por 3 a 1 do Flamengo, ontem, na Filadélfia, pelo Mundial de Clubes.

O multiverso

Cria da base rubro-negra, Yan fez a revelação durante a entrevista coletiva após o jogo. Seu semblante deixava transparecer que sua ficha ainda não havia caído diante de jornalistas de várias partes do mundo.

O meia-atacante, inclusive, citou os jogadores que enfrentou e que eram seus "atletas" no mundo virtual.

"O James, o Palmer também. Tinha o Kanté, quando ele fazia parte do time (hoje está no Al Ittihad, da Arábia Saudita)", disse o jovem, que depois respondeu se eles jogavam bem no seu time: "Claro, botava pressão constante".

Cada vez ganhando mais espaço no Flamengo, Wallace tem um sonho: estar nas próximas edições do videogame.

Graças a Deus eu pude balançar a rede ali. Se Deus quiser, vou estar no videogame. Estou muito feliz pelo dia de hoje

Wallace Yan

Telefone trava de tanta mensagem

Como todo jovem da Geração Z, Wallace Yan é apegado ao celular. Ontem à noite, porém, o aparelho travou de tantas mensagens que recebeu após marcar um dos gols na vitória rubro-negra.

"Muitas mensagens dos meus amigos, meu irmão. Meu telefone até travou, estão todos felizes. Vou chegar no ônibus e vou dar uma ligada para minha mãe, meu tio e falar tudo o que estou sentindo para eles", contou.

Multa de R$ 256 milhões

Tratado como uma joia, Wallace Yan tem uma multa estipulada pelo Flamengo em R$ 256 milhões. Ele chegou na base rubro-negra no sub-17. Antes defendia a Ferroviária, de Araraquara (SP), apesar de ser carioca do bairro de Realengo.

No sub-20, o meia-atacante já havia trabalhado com Filipe Luís, treinador que tem depositado cada vez mais fichas no garoto.