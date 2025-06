Diante do Botafogo, PSG fez seu jogo com menor número de chutes em um ano

Na última quinta-feira, o Botafogo conquistou uma vitória histórica por 1 a 0 contra o PSG, pela Copa do Mundo de clubes. Mais do que o resultado em si, o Glorioso impôs uma grande marcação e uma enorme dificuldade aos franceses, que tiveram seu menor número de finalizações nos últimos doze meses, de acordo com o Sofascore.

Além disso, foi a segunda vez neste período que o Paris Saint-Germain não conseguiu criar nenhuma grande chance em uma partida.

Apesar de ter finalizado 16 vezes, o PSG acertou apenas duas conclusões no gol, oportunidades paradas pelo goleiro John, que também não foi muito exigido durante o duelo no Rose Bowl Stadium.

Do outro lado, o Botafogo fez uma partida extremamente eficiente. A equipe comandada pelo português Renato Paiva conseguiu finalizar apenas quatro vezes, mas as quatro foram no alvo, entre elas, o chute de Igor Jesus que resultou no único gol do jogo, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Última rodada

A última rodada do Grupo B da Copa do Mundo de clubes será realizada na segunda-feira (23), com os dois jogos no mesmo horário, às 16h (de Brasília). Em Seattle, se enfrentarão Sounders e PSG, enquanto Botafogo e Atlético de Madrid duelam no Rose Bowl, em Pasadena. O Glorioso é o atual líder da chave, com seis pontos após duas rodadas.