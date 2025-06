De férias, Vasco paga os jogadores e mantém salários em dia

Fora da Copa do Mundo de Clubes, o elenco do Vasco segue de férias. Os jogadores se reapresentam nesta segunda-feira para iniciar os treinos visando a sequência da temporada após a pausa.

Os cruzmaltinos receberam um importante incentivo. O clube carioca informou que os salários foram pagos.

Com isso, o Vasco segue com os vencimentos em dia com os jogadores. A diretoria divide os pagamentos, com a parte dos diretores de imagem sendo paga no começo do mês e os salários na segunda quinzena.

Enquanto o elenco retorna aos trabalhos sob o comando de Fernando Diniz, a diretoria segue em busca de reforços.

O Vasco volta a campo somente no mês de julho, quando recebe o Botafogo no dia 12, em São Januário, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 13 pontos conquistados em 12 partidas, o cruzmaltino ocupa a 13ª colocação e busca uma vitória para ganhar posições na tabela.