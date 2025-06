Corinthians de 'férias' tem força-tarefa para evitar bloqueios judiciais

O Corinthians está de férias dos gramados, mas faz uma força-tarefa administrativa para evitar bloqueios judiciais aos seus cofres.

O que aconteceu

O departamento jurídico do Corinthians trabalha para impedir bloqueios em conta quase que diariamente. Nesta semana, o clube precisou solicitar dois desbloqueios — um de R$ 9 milhões, na terça-feira, e outro de aproximadamente R$ 420 mil, no dia seguinte.

O principal argumento usado pelo Timão é o processo de Regime Centralizado de Execuções (RCE). A ferramenta jurídica cria uma "fila de credores", organizando a ordem de todos os débitos e evitando que bloqueios isolados prejudiquem o fluxo de caixa do clube.

Em abril, a Justiça de São Paulo ratificou o RCE, permitindo que o clube se beneficie da Lei da SAF para quitar as dívidas. No entanto, o projeto que começou na gestão Augusto Melo precisa ser readequado para seguir até a homologação.

Em petição enviada ao tribunal, o Corinthians prometeu disponibilizar documentos contábeis que não haviam sido fornecidos pela diretoria anterior. A informação foi divulgada pela ESPN e confirmada pelo UOL.

Clube mais endividado no Brasil

O Corinthians é o clube mais endividado do Brasil, segundo números de 2024 compilados pelo relatório da consultoria Convocados — produzido pelo economista Cesar Grafietti. O endividamento está na casa dos R$ 2,3 bilhões, ligeiramente maior do que o Atlético-MG, segundo colocado.

Desde que a gestão interina assumiu, Osmar Stabile "abriu as contas" e revelou que a situação financeira do clube é muito delicada. Augusto Melo foi afastado da presidência, em 26 de maio, afirmando que havia reserva financeira suficiente para cumprir com os compromissos a curto prazo. No entanto, o quadro não se concretizou.

Foram informadas questões que nosso caixa estava em ordem, com dinheiro, tudo sob controle, e isso não é verdade. Nossa situação financeira é delicada, temos compromissos enormes para serem cumpridos.

Osmar Stabile, em coletiva de imprensa

A esperança da diretoria para ter um respiro financeiro até o fim do ano é vender pelo menos um jogador na próxima janela. O nome mais provável de ser negociado é o do meio-campista Breno Bidon.