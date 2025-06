Compatriota de Memphis, lateral do Arsenal publica foto com camisa do Corinthians

O Corinthians está internacionalizando sua marca por meio de sua principal estrela europeia: Memphis Depay. Neste sábado, Jurrien Timber, lateral do Arsenal e companheiro do atacante na Holanda, publicou uma foto vestindo a camisa do Timão.

Jurrien Timber fez a publicação em seu perfil nas redes sociais. De férias após o fim da temporada, o defensor holandês apareceu treinando com a camisa alvinegra.

A temporada europeia 2024/25 chegou ao fim após a final da Champions League, no último dia 31 de maio. O Arsenal de Timber parou nas semifinais ao ser eliminado pelo PSG, que saiu com o título inédito.

Em 2024/25, Timber disputou 51 partidas por Arsenal e seleção holandesa, com dois gols marcados e quatro assistências distribuídas. O lateral, porém, não chegou a entrar em campo junto com Memphis pela Holanda nesta última temporada.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jurrien Timber (@jurrientimber)

Dessa forma, Timber tem aproveitado as férias para manter a forma física. Memphis, por sua vez, também desfruta do descanso do Corinthians. O atacante esteve em Ibiza, na Espanha, nos últimos dias. Além disso, ainda lançou uma nova música na última sexta-feira.

Assim como o restante dos jogadores do Corinthians, Memphis está de férias até o próximo dia 27 (sexta-feira). A reapresentação do elenco está marcada para o dia 28 de junho (sábado).

O Corinthians de Memphis Depay só retorna aos gramados contra o Red Bull Bragantino, em duelo marcado para o dia 13 de julho, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.