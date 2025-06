Como você avalia o primeiro semestre de Alan Franco com a camisa do São Paulo? Vote!

O zagueiro Alan Franco foi titular na linha de zaga do São Paulo durante a maior parte do primeiro semestre de 2025. No entanto, nos últimos jogos do Tricolor antes da pausa para o Mundial de Clubes, o argentino deu lugar a Sabino e ficou no banco de reservas.

Nos primeiros seis meses da temporada, Alan Franco entrou em campo 24 vezes, sendo titular em 23 oportunidades. Foram oito jogos pelo Campeonato Paulista, nove no Campeonato Brasileiro, cinco pela Copa Libertadores e dois na Copa do Brasil.

Por outro lado, nos últimos seis compromissos do São Paulo no semestre, Alan Franco ficou no banco de reservas três vezes. Nesses jogos, Sabino assumiu a vaga no time titular ao lado de Robert Arboleda.

Desde janeiro de 2023 no Tricolor, o zagueiro argentino já disputou 102 partidas, com três gols marcados e seis assistências.