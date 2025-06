Como você avalia o 1º semestre de Zé Ivaldo pelo Santos? Vote!

Emprestado pelo Cruzeiro até dezembro, Zé Ivaldo chegou ao Santos com status de titular e rapidamente se firmou na equipe. Com boas atuações e firmeza nas disputas por baixo, o zagueiro alagoano chegou a ser o segundo jogador com mais minutos em campo no elenco ? ficando atrás apenas do goleiro Gabriel Brazão.

Durante boa parte do semestre, a comissão técnica discutia quem seria o melhor parceiro de Zé Ivaldo na zaga, com o zagueiro emendando uma sequência de 18 jogos consecutivos.

Com a chegada de Cleber Xavier, João Basso, antes preterido por Pedro Caixinha, ganhou espaço nos últimos jogos. Ele aproveitou a suspensão de Zé Ivaldo contra o Vitória, foi bem, e se manteve entre os titulares. Contra o Fortaleza, Basso seguiu como titular ao lado de Luan Peres, enquanto Zé entrou apenas no segundo tempo, improvisado na lateral direita.

A perda de protagonismo levanta dúvidas sobre o futuro do zagueiro no clube. Com contrato até o fim do ano e opção de compra ainda indefinida, Zé Ivaldo terá que brigar por espaço no segundo semestre para recuperar seu lugar na defesa alvinegra.

Ele se reapresenta com o grupo no dia 27 de junho. O Santos voltará a campo contra o Palmeiras, pela 13ª rodada do Brasileirão.