Como 1807, da Itália, anuncia compra de zagueiro que estava emprestado pelo Palmeiras

O Como 1807, da Itália, anunciou na última sexta-feira, que exerceu o direito de compra do zagueiro Fellipe Jack, que estava emprestado pelo Palmeiras. A Cria da base alviverde tem vínculo com o time italiano até 2028.

Fellipe chegou ao Como em janeiro de 2024, por empréstimo, quando a equipe ainda estava na segunda divisão do Campeonato Italiano. Naquela temporada, fez 23 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência no Campeonato Primavera 2.

"Fellipe é um jogador de futebol promissor e um cara incrível. Ele evoluiu significativamente durante seu tempo conosco. Nesta temporada, além de ser um jogador-chave da equipe Primavera, ele também estreou na Série A. Apesar da pouca idade, ele sempre contribui quando necessário. Vamos apoiá-lo em seu desenvolvimento contínuo", disse Osian Roberts, chefe de desenvolvimento do clube.

Na última temporada, 2024/2025, o brasileiro estreou na Série A da Liga Italiana pelo Como. Ele disputou sete partidas no campeonato principal, contra Fiorentina, Udinese, Atalanta, Bologna, Juventus e Venezia. No mesmo ano, foi convocado pela seleção sub-19 da Itália.

"Fellipe é um jogador que neste ano em Como confirmou ter grandes margens de crescimento. Quando precisávamos dele, ele mostrou que já conseguia suportar o impacto da Série A. Ele é um cara sério e trabalhador, e estamos muito felizes por ele poder continuar conosco em seu caminho de crescimento", disse o técnico do Como, Fabregas.

"Significa muito para mim e minha família, é um sentimento de que estamos no caminho certo. Trabalhamos duro por muitos anos para chegar a momentos como este, agora precisamos trabalhar ainda mais para continuar melhorando meu nível de jogo. Estou muito feliz e satisfeito por poder ficar aqui e espero poder ajudar o clube de todas as maneiras que puder", declarou Fellipe.

No Palmeiras, o jogador passou pelas categorias sub-15 a sub-20. Somando sub-15 e sub-17, ele somou 64 jogos, com oito gols marcados. Além disso, Fellipe Jack conquistou dois Campeonato Brasileiro sub-17 (2022 e 2023), um Paulista sub-17 (2022), duas Copas do Brasil sub-17 (2022 e 2023), além de três Paulistas (sub-11, sub-13 e sub-15).