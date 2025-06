Com um a menos desde primeiro tempo, Ferroviária vence o CRB pela Série B

A Ferroviária venceu o CRB por 1 a 0 neste sábado, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Netinho foi o autor do gol do triunfo.

Com o resultado, a Locomotiva chegou aos 18 pontos e subiu para a décima posição na tabela. Já o Galo da Praia caiu para o quarto lugar, dentro da zona de classificação à elite do futebol brasileiro, com 21 unidades somadas

Pela próxima rodada da Série B, a Ferroviária encara o Paysandu, no dia 30. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio da Curuzu. Já o CRB enfrenta o América-MG, às 21h35 da próxima quinta, no Estádio Rei Pelé.

Com uma cobrança de falta espetacular de Netinho, a Locomotiva vence o CRB e soma mais três pontos no @brasileiraob!

Com 29 minutos de jogo, Douglas Baggio saiu em dispara no campo de ataque e foi derrubado por Gustavo Medina. O árbitro entendeu que o zagueiro era o último homem e mostrou o cartão vermelho para o jogador da Ferroviária.

Mesmo em desvantagem, a equipe mandante abriu o placar aos 42 minutos da etapa inicial. Netinho cobrou falta de pé direito, a bola bateu no travessão e foi morrer dentro do gol adversário.