Sem Aníbal, Palmeiras faz treino técnico para enfrentar o Inter Miami

O Palmeiras fez mais um treino, na manhã de hoje, em Greensboro, na Carolina do Norte (EUA), antes do duelo contra o Inter Miami, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. As equipes se enfrentam na segunda-feira, a partir das 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Depois de um trabalho de recuperação na reapresentação, os jogadores que foram titulares na vitória sobre o Al Ahly foram ao gramado nas instalações da Universidade da Carolina do Norte. Paulinho, que segue um cronograma individualizado de controle de carga, participou das movimentações no campo.

Primeiro, os jogadores assistiram a um vídeo e fizeram ativação muscular. Na sequência, foram a campo e realizaram atividades técnicas sob comando de Abel Ferreira e sua comissão técnica. Os titulares na última partida fizeram um trabalho mais leve e voltaram ao hotel para complementos regenerativos. O elenco ainda fará nova atividade no período da tarde.

Aníbal Moreno deve ser a única baixa para o técnico Abel Ferreira. O volante sofreu um edema na coxa direita contra o Al Ahly e está sob cuidados do Departamento Médico do Clubes. Emiliano Martínez é quem deve assumir a vaga do camisa 5.

Com um empate e uma vitória, o Palmeiras chega à última rodada com quatro pontos conquistados, na liderança do Grupo A. Assim, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira depende apenas de um empate para confirmar a vaga nas oitavas de final do Mundial.