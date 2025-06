Com golaço de antes do meio-campo, Athletico-PR vence o Avaí pela Série B

Neste sábado, o Athletico-PR venceu o Avaí, por 2 a 1, em duelo válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Luiz Fernando e Renan Peixoto (de antes do meio-campo) fizeram para o Furacão, enquanto Marquinhos Gabriel anotou o do Leão, em jogo que aconteceu no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

Com este resultado, o Athletico-PR chega a 20 pontos e ocupa o sexto lugar. O Avaí, com a mesma pontuação, vem logo atrás, em sétimo.

O Avaí volta a campo pela 14ª rodada da Série B na próxima sexta-feira. O Leão visita o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), a partir das 19 horas (de Brasília). Já o Athletico-PR tem clássico contra o Coritiba, às 18h30 do sábado, na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Athletico-PR vence Avaí com golaço

Os minutos iniciais do primeiro tempo foram melhores para o Avaí. Mas, a primeira chegada ao gol foi do Athletico-PR, sem muito perigo, em cabeceio de Alan Kardec. Os donos da casa, porém, responderam na sequência e Cléber quase abriu o placar, aos 12 minutos. Logo depois, Marquinhos Gabriel acertou a trave em chute no meio da pequena área.

O Athletico-PR, que até tinha dificuldades de criar perigo, não perdoou aos 25, quando chegou bem e abriu o placar. Esquivel lançou na medida para Luiz Fernando, que ajeitou a bola e bateu para o gol, sem chance para Igor Bohn. O resultado parcial deixou o Furacão mais tranquilo. Na reta final da primeira etapa, João Vitor teve dois chutes perigosos, mas mandou para fora e não conseguiu empatar

Aos nove do segundo tempo, os donos da casa levaram perigo. Cléber recebeu na entrada da área, bateu rasteiro, mas para fora do go de Mycael. Já aos 21, o Avaí tomou um susto depois de uma saída errada, mas Felipinho foi bloqueado na finalização. O Furacão conseguiu ampliar aos 30, com Renan Peixoto. Ele recuperou a bola antes do meio-campo e, vendo o goleiro adiantado, soltou a bomba para fazer um golaço, encobrido Igor Bohn.

O Avaí respondeu na sequência e diminuiu aos 32. Marquinhos Gabriel recebeu na entrada da área, limpou a marcação e bateu firme para o fundo do gol. Nos acréscimos, Jonathan Costa levou perigo em cabeceio, mas não conseguiu empatar.