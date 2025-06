Com Flamengo líder, Filipe Luís deve poupar titulares contra LAFC

O Flamengo garantiu a primeira colocação do Grupo D do Mundial de Clubes com uma rodada de antecedência. Com isso, Filipe Luís deve poupar titulares na rodada derradeira da primeira fase.

O que aconteceu

A vitória sobre o Chelsea por 3 a 1, aliada ao triunfo do Espérance, da Tunísia, sobre o Los Angeles FC tirou qualquer chance matemática de o Rubro-Negro ser desbancado da liderança do Grupo D. Mesmo em caso de derrota, o Fla só pode ser alcançado em pontos pelos tunisianos ou pelo Chelsea, mas leva vantagem no confronto direto contra ambos.

O objetivo da comissão técnica é impedir o desgaste dos jogadores visando o início do mata-mata no Super Mundial. Agora, os flamenguistas esperam seu adversário na competição.

Na última rodada, o Flamengo encara o Los Angeles FC, na próxima terça-feira, às 22h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Chelsea enfrenta o Esperance-TUN.

Nas oitavas de final da Copa de Mundo de Clubes, o Flamengo pode enfrentar Bayern de Munique (ALE), Benfica (POR), ou Boca Juniors (ARG). O Bayern já está classificado à próxima fase, enquanto portugueses e argentinos disputam a outra vaga — os Encarnados ainda podem ficar com a primeira colocação do grupo.