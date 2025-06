Com dois a mais, Corinthians marca no fim e vira sobre o São Bento no Paulista sub-20

Na tarde deste sábado, o Corinthians venceu o São Bento de virada, por 2 a 1, na Fazendinha, pela oitava rodada do Campeonato Paulista sub-20. Tico abriu o placar para a equipe visitante, enquanto Luiz Eduardo e Guilherme Amorim viraram para o Timãozinho.

O Alvinegro paulista terminou a partida com dois jogadores a mais em campo, visto que dois atletas do São Bento (Tico e Adrian) foram expulsos no segundo tempo.

Com o resultado, o Corinthians alcançou os 19 pontos e subiu para a terceira colocação no Grupo 2 do Paulista sub-20. Do outro lado, o São Bento segue na vice-lanterna da chave, com cinco pontos.

Agora, as equipes voltam a campo pela nona rodada do Paulista sub-20. O Corinthians encara a Portuguesa no próximo sábado (28), às 15h (de Brasília), na Fazendinha. Já o São Bento pega o Sertãozinho na próxima sexta-feira (27), também às 15h, no Estádio Walter Ribeiro.

O jogo

O São Bento pressionou o Corinthians nos primeiros 20 minutos e abriu o placar aos 23?. O Timãozinho errou na saída de bola e Giovani recuperou. O camisa 10 entrou na área e tocou rasteiro para trás. Tico chegou batendo para o gol e inaugurou o marcador na Fazendinha.

Após sair atrás no placar, o Corinthians melhorou no jogo e tentou buscar o empate ainda no primeiro tempo. O time alvinegro até criou algumas oportunidades, mas pecou nas finalizações. Com isso, foi para o intervalo em desvantagem.

Foi aos 19 minutos que o Corinthians deixou tudo igual no placar. Luiz Eduardo tabelou com Pellegrin e recebeu dentro da área. O atacante bateu colocado e empatou a partida na Fazendinha.

Aos 36 minutos, com dois jogadores a mais em campo, o Timãozinho virou o jogo. Caipira fez grande jogada pelo lado direito, invadiu a grande área e tocou para trás. Guilherme Amorim dominou tirando do marcador e concluiu para o fundo das redes.