Com dificuldade financeira, Santos usa dinheiro de Soteldo para pagar conta

O Santos usou o dinheiro da venda de Soteldo ao Fluminense para pagar contas.

O que aconteceu

O UOL apurou que o valor da negociação de Soteldo entrou no "fluxo de caixa". O Santos tem dificuldade financeira.

O Peixe vendeu Soteldo ao Fluminense por R$ 15 milhões agora, além de possíveis R$ 11 milhões se o clube carioca não negociar o atacante até dezembro deste ano. O Flu já pagou uma parte e pagará o restante em parcelas.

O Santos utilizou o dinheiro para contas do dia a dia. Uma fonte brincou com a reportagem do UOL: "Sabe quando você está no cheque especial, entra um dinheiro e já mexe automaticamente? É isso".

O presidente Marcelo Teixeira costuma dizer que o Santos "saiu da UTI" financeiramente, mas a dificuldade continua. O Peixe gasta mais do que arrecada mensalmente.

Há dívidas de curto prazo a serem pagas para evitar punições na Fifa, como os débitos por João Basso, Pedro Caixinha e Jean Lucas. O caso mais preocupante é o de Basso. O prazo para pagar R$ 15,9 milhões ao Arouca vence na terça-feira.

O clube tem dificuldade para arcar com a folha salarial e não deve fazer grandes investimentos na janela de transferências. A preferência é por atletas livres, perto do fim do contrato, empréstimos ou trocas.

O Santos só vai se movimentar mais no mercado da bola se fizer vendas relevantes. Além da saída de Soteldo, o Peixe pode negociar JP Chermont e Vinicius Zanocelo. Gabriel Brazão tem propostas, mas a ideia é que ele continue.

Uma questão pendente é Neymar. O Santos confia na renovação do contrato, mas, se ela não ocorrer, haverá um respiro na folha. O craque recebe R$ 4,14 milhões mensalmente. O Peixe se comprometeu a pagar R$ 85 milhões em direitos de imagem até o dia 30 de julho, porém, não repassou o valor arrecadado em contratos de patrocínio e prologou a dívida até dezembro de 2026.