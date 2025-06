Com atletas de 16 nacionalidades, primeiro card do UFC no Azerbaijão atesta globalização da liga

Dentro do ramo do MMA profissional, o UFC surge, com folgas, como a maior organização do mundo, consolidando seu monopólio ano após ano. Com uma marca já consolidada nos principais mercados consumidores do esporte, o Ultimate preza, cada vez mais, pelo processo de expansão para novos destinos. Neste sábado (21), teremos uma nova amostra deste 'modus operandi' com a promoção do card em Baku, o primeiro da história da liga no Azerbaijão.

E o processo de globalização do UFC não se restringe somente aos destinos em que desembarca para sediar seus eventos. Cada vez mais, o plantel de lutadores da companhia surge com maior diversidade e representantes de todos os cantos do planeta. Na edição em Baku, neste sábado, 16 nações e quatro continentes diferentes estarão sendo representados pelos 24 atletas escalados para o show.

Conheça a lista dos países

Entre caras novas e lutadores conhecidos do grande público, o card do UFC Baku contará com quatro continentes no octógono: América, África, Ásia e Europa. Dentre as nações, quatro destacam-se com mais de um atleta em ação no evento: Rússia (4x), Estados Unidos (3x), Coreia do Sul (2x) e o país sede Azerbaijão (3x). Completam a lista de 16 países com um competidor cada as seguintes regiões: Chile, Quirguistão, Brasil, Áustria, Tajiquistão, País de Gales, Marrocos, Inglaterra, Polônia, Cazaquistão, Egito e Nigéria.

Luta principal

Curiosamente, a atração principal do card será o único dos 12 combates que não colocará frente a frente lutadores de nações distintas. Com um confronto nacional, os compatriotas Jamahal Hill e Khalil Rountree Jr, representantes dos Estados Unidos, buscam redenção em um grande palco - após serem superados em seus respectivos últimos compromissos na liga.

Ex-campeão meio-pesado (93 kg) e atual número 4 do ranking, Hill esbanja confiança para a disputa, ao frisar que Khalil, seu rival, não está no seu nível - no que diz respeito ao conjunto de habilidades técnicas. Por sua vez, Rountree Jr, sétimo colocado da categoria, garante que terá a vantagem atlética como trunfo a seu favor dentro do octógono. No duelo das recentes 'vítimas' de Alex 'Poatan', o vencedor pode se colocar em uma posição privilegiada de olho em um eventual 'title shot' no futuro.

