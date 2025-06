Clubes ingleses se rendem a 'sensação' Ríos e cogitam proposta, diz jornal

Um dos destaques do Palmeiras nas partidas contra Porto e Al Ahly, no Grupo A do Mundial de Clubes, Richard Ríos entrou na mira de pelo menos três clubes ingleses. A informação é do diário As, da Espanha.

O que aconteceu

Crystal Palace, Nottingham Forest e Tottenham acompanham de perto o jogador. De acordo com o periódico, o interesse pode ter aumentado com o Mundial, mas os clubes já monitoravam Ríos.

Outro clube que pode entrar na disputa por Ríos é o Atlético de Madri. De acordo com o jornal Sport, da Espanha, a contratação do volante seria um pedido do técnico Diego Simeone.

Segundo apurou o UOL, o Palmeiras também recebeu sondagens de clubes da Itália e de Portugal. O clube alviverde, no entanto, não recebeu nenhuma proposta oficial.

Os dirigentes alviverdes avaliam o meio-campista colombiano em cerca de 30 milhões de euros (R$ 190 milhões). Apesar de já terem um valor em mente, os representantes palmeirenses não querem ouvir propostas antes do final do Mundial, pois sabem que o jogador pode valorizar dependendo do desempenho na competição.