Climão! Lutadora beija adversária em encarada de ex-atletas do UFC; veja

Neste sábado (21), no Texas (EUA), o Bare Knuckle Fighting Championship promove sua edição de número 76. E antes mesmo da realização do evento, uma cena entre duas atletas envolvidas no show roubou a cena e rodou o mundo. Ex-lutadoras do UFC e escaladas para se enfrentarem no boxe sem luvas, Mariya Agapova e Jessica Eye protagonizaram uma encarada polêmica, com direito a um beijo 'roubado' por uma das competidoras.

O momento inusitado ocorreu na noite da última sexta-feira, durante a cerimônia de pesagem do 'BKFC 76'. Após subirem na balança, as atletas foram colocadas frente a frente para fazerem uma encarada. Mas o que ninguém esperava era que Agapova se inclinaria para frente e beijaria sua oponente. Jessica Eye parece não ter gostado da atitude da atleta do Cazaquistão, visto que prontamente a afastou do seu raio de ação com um leve empurrão (veja abaixo ou clique aqui).

"Isso foi esquisito. Foi estranho para c***", disse Eye para sua rival, assim que foi surpreendida com um beijo.

"Não sei (por que fiz isso), ela chegou muito perto. Ficou meio assim (na minha cara), sabe?", destacou Agapova, ainda no palco, ao ser questionada sobre o inusitado momento.

Histórico das lutadoras

Veterana das artes marciais mistas, Jessica Eye construiu uma carreira sólida dentro do UFC. Na liga presidida por Dana White, a americana de 38 anos chegou, inclusive, a disputar o cinturão peso-mosca (57 kg). Na oportunidade, porém, em 2019, acabou nocauteada pela campeã Valentina Shevchenko. Após enfileirar derrotas em sequência, 'Evil', como é conhecida, acabou desligada da organização em 2022.

Dez anos mais jovem, Mariya Agapova tem uma trajetória menor nas artes marciais mistas, mas também de destaque. Após brilhar em ligas de desenvolvimento, a atleta cazaque chegou ao UFC em 2020. Sua história na empresa se encerrou quatro anos depois, após sofrer três derrotas seguidas. Conhecida como 'Money Mashka', Agapova é dona de um cartel com 10 vitórias e cinco reveses.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok