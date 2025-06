Classificados no Paulistão, sub-17 do Santos goleia o São Bernardo, e sub-15 perde

Com a classificação já garantida, as equipes Sub-15 e Sub-17 do Santos fecharam a primeira fase do Campeonato Paulista com resultados distintos em jogos contra o EC São Bernardo, neste sábado (21), no Estádio Espanha, em Santos (SP).

O Sub-17 santista fez uma grande exibição e goleou o São Bernardo por 5 a 2. Ian Vicentini (duas vezes), Benício, João Borges e João Grando marcaram os gols da vitória. Com o resultado, o time terminou a fase de grupos na liderança isolada do grupo 14 e se prepara para enfrentar Brasilis, Cosmopolitano e Red Bull Bragantino na próxima etapa, em turno e returno.

A escalação do Santos, comandado por Elder Campos contou com: Fernando Amaral; Osvaldo (Lucas Camargo), João Sá, Gabriel Neves e Lorenzo de Paula; Yuri Soares (Gabriel Côco), Vinícius Rocha (Dudu Gimenes) e Benício (Ian Vicentini); Damásio (Flecha), João Borges (Garcia) e João Grando (Yago Godoy).

Já o Sub-15 do Santos foi superado por 1 a 0 no jogo de encerramento da fase inicial, mas também terminou a primeira fase na liderança do seu grupo. Na próxima fase, o time enfrentará Ibrachina, Paulinense e União São João.

A equipe de Fabrício Monte esteve em campo com: Henrique Braz; Lucas Gomes (Nicollas Yudi), Danilo Ribeiro, Vinícius Morato (Vinícius Casari) e Kauã Miranda (Paulo Henrique); Tiago Barros (André Jesus), Francisco (Jonílson) e Arthur Lima; Léo Salin (Júlio César), Brayan (Ravi) e Ignacio.